«Миллион не ваш»: Лоза требует от Алсу вернуть приз дочки за «Голос»

Российский музыкант Юрий Лоза резко раскритиковал певицу Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову после того, как они пожертвовали выигранный на песенном конкурсе «Голос. Дети» миллион рублей на благотворительность.

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«За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

По мнению Лозы, из-за громкого скандала на Первом канале с накруткой голосов в пользу Микеллы Алсу следовало бы пожертвовать собственные средства.

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», — заключил певец.

Накануне стало известно, что победительница шестого сезона «Голос. Дети» Микелла Абрамова передала денежный приз, полученный от организаторов конкурса, на благотворительность.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу «Голос», 26-го [апреля] , а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — цитирует председателя правления благотворительного фонда, которому и был перечислен выигрыш в 1 млн рублей ТАСС.

В конце апреля дочь Алсу одержала победу на «Голосе» по результатам голосования в финале передачи. В решающем раунде шоу вокалистка набрала 56,5% голосов, опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Такой разрыв голосов вызвал у зрителей подозрения в том, что итог мог оказаться «накрученным». Тогда на фоне массового недовольства в сети Первый канал организовал проверку результатов. При этом представители вещателя подчеркивали, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя пару недель компания, занимающаяся проверкой результатов в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

В свою очередь представители Первого канала сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги проекта. Также они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Специальный эпизод вышел в эфир 24 мая. В нем приняли участие финалисты шестого сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) за исключением самой Абрамовой, которая на съемки не приехала. На Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали девочку на повторный финал.

В финале выпуска после того, как каждый из юных артистов исполнил по одной сольной композиции, на сцену вышел гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он призвал родителей ценить своих детей такими, какие они есть.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых, — заявил он. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

В конце выступления Эрнст также объявил нового победителя шестого сезона «Голоса». Так, главный приз шоу решили передать абсолютно всем финалистам проекта, включая Абрамову.

Вскоре после повторного финала музыкального проекта с публичным заявлением выступила и сама Микелла. Дочь Алсу, в частности, призналась, что «Голос» исполнил ее большую мечту.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — написала она в инстаграме.