«Кровавая луна» сменит «Игру престолов»

Стало известно рабочее название фэнтезийного сериала, который станет приквелом суперхита HBO «Игра престолов», завершившегося несколько недель назад. Согласно СМИ, шоу будет сниматься под рабочим названием «Bloodmoon» («Кровавая луна»). Отмечается, что официального названия проекта до сих пор не получил.

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Ранее актер Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший в «Игре престолов» Брандона Старка, рассказал, что финал телешоу был согласован с писателем Джорджем Мартином, автором цикла романов «Песнь Льда и Пламени», который лег в основу популярного сериала. По словам британского артиста, создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс обсуждали с литератором судьбу Брандона. Для этого персонажа якобы были запланированы несколько сюжетных поворотов, включая получение Старком титула правителя Семи королевств.

«Это был действительно хороший способ закончить [сериал]», — выразил мнение Хемпстед-Райт.

Как известно, в съемках «Кровавой луны» примут участие двукратная номинантка на «Оскар» Наоми Уоттс, Миранда Ричардсон (Рита Скитер в «Гарри Поттере»), Джорджи Хенли (Люси Певенси в «Хрониках Нарнии»), Джош Уайтхаус («Полдарк»), Наоми Аки («Леди Макбет» 2016 года, девятый эпизод «Звездных войн»), Денис Гоф («Рожденный стать королем»), Тоби Регбо (Франциск II в «Царстве», молодой Дамблдор в «Гарри Поттере» и «Фантастических тварях»), Джейми Кэмпбелл Бауэр (молодой Грин-де-Вальд в «Гарри Поттере» и «Фантастических тварях»), Шейла Атим («Куртизанки»), Иванно Джеремайя (один из хакеров в эпизоде «Черного зеркала» «Заткнись и танцуй»), Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках»), а также Джон Симм («Доктор Кто»), Маркиз Родригес (Дэрил в сериалах Netflix по комиксам Marvel «Люк Кейдж» и «Железный кулак»), Ричард Маккейб («Электрические сны Филипа К. Дика»), Джон Хеффернан («Корона», телефильм «Брексит», предстоящий «Дракула») и Дикси Эджерикс, известная по «Патрику Мелроузу».

Первую серию шоу поставит С. Дж. Кларксон, работавшая над такими проектами, как «Доктор Хаус», «Герои», «Декстер», «Оранжевый — новый черный», «Жизнь на Марсе», «Джессика Джонс» и «Защитники». Сценаристом «Кровавой луны» выступил сам Мартин, а также Джейн Голдман, приложившая руку к фильмам «Звездная пыль», «Пипец», «Люди Икс: Первый класс» и франшизам «Kingsman», «Дом странных детей мисс Перегрин». Кроме того, Мартин и Голдман назначены продюсерами саги.

%Известно, что события приквела развернутся за несколько тысячелетий до начала «Игры престолов». Сериал расскажет о так называемой Эре героев, которая началась после подписания пакта между Детьми леса и первыми людьми. Именно на этот период истории Вестероса, согласно мифологии вселенной, пришлись Долгая ночь и война с белыми ходоками — и, соответственно, появление Ночного дозора и Стены.

В этот же период жили, например, Брандон Строитель и Ланн Умный, положившие начало династиям Старков и Ланнистеров. Согласно создателям сериала, зрители увидят закат Эры героев и переход «известного мира» к «темным временам».

На данный момент о точной дате премьеры шоу не сообщается, однако, вероятно, она выйдет уже в следующем году.

Добавим, что на днях стало известно о попадании актера Кита Харингтона, сыгравшего в «Игре престолов» Джона Сноу, в специальный реабилитационный центр. В клинику артист якобы обратился, чтобы справиться с алкоголизмом и депрессией. Согласно СМИ, Харрингтон «находился на грани» — и медики пока что не могут точно спрогнозировать, что будет дальше с его состоянием.

«Он находится в клинике из-за нервного истощения и алкоголизма», — рассказал друг актера.

По информации прессы, ухудшение состояния британского актера вызвано в том числе и окончанием саги, в которой он снимался на протяжении восьми лет: это якобы «сильно ударило» по Харингтону.

«Он осознал, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», — добавил приятель артиста.