Миллион в придачу: как дочка Алсу потратила деньги «Голоса»

Победительница шестого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова, дочь заслуженной артистки России Алсу, передала денежный приз, полученный от организаторов конкурса, на благотворительность. Об этом рассказал председатель правления благотворительного фонда, которому и был перечислен выигрыш в 1 млн рублей.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу «Голос», 26-го [апреля] , а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — цитирует его ТАСС.

Реклама

Как известно, дочь Алсу взяла главный приз шестого сезона детского «Голоса» по результатам голосования в финале передачи, которая вышла в эфир еще в конце апреля. В решающем раунде шоу она набрала 56,5% голосов, опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Многим зрителям, однако, триумф юной исполнительницы показался «накрученным», и они стали массово выказывать возмущение в сети, на фоне чего Первым каналом была организована проверка результатов телесостязания. Тогда же представители вещателя подчеркнули, что во время голосования действительно были отмечены некие «аномалии».

Спустя пару недель компания Group-IB, занимающаяся проверкой легитимности результатов и хода зрительского голосования в финале «Голоса», опубликовала первые итоги расследования. В отчете было сказано, что проведенный аудит выявил факт произошедшей «массированной автоматизированной отправки СМС» в поддержку одного из участников проекта, а именно — Микеллы.

Представители Первого канала, в свою очередь, сразу же после публикации итогов расследования заявили, что аннулируют итоги сезона. Также они объявили о грядущих съемках специального выпуска шоу.

Внеочередной эпизод был показан в эфире телеканала 24 мая. Его участниками стали абсолютно все финалисты шестого сезона (Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Ержан Максим, Нино Чеснер и Роберт Багратян) — за исключением Абрамовой, которая на съемки решила не приезжать. На Первом канале при этом подчеркнули, что приглашали девочку на повторный финал.

В финале спецвыпуска — после того, как каждый из юных артистов исполнил по одной сольной композиции — на сцену вышел гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Напомнив зрителям предысторию экстра-эпизода, он призвал родителей ценить своих детей такими, какие они есть.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых, — заявил он. — Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть».

В конце выступления Эрнсту предстояло объявить нового триумфатора шестого сезона шоу. Одним победителем, однако, дело не ограничилось: главный приз передачи решением Первого канала достался абсолютно всем финалистам этого «Голоса», включая Абрамову.

Вскоре после повторного финала музыкального проекта с публичным заявлением выступила и сама Микелла. Девочка, в частности, призналась, что «Голос» исполнил ее большую мечту.

Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!

У меня появилось огромное количество друзей из разных городов — и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились — мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы — лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», — написала в социальных сетях юная артистка.