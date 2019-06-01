Как тебя занесло-то к нам? Бездомную шведскую писательницу нашли в Москве

Рядом с Киевским вокзалом в Москве обнаружили бездомную писательницу Мию Йоханссон. По словам сотрудника одного из магазинов, находящихся рядом с вокзалом, работники супермаркета изначально подумали, что женщина является американкой. Однако сама Йоханссон поведала, что она из Канады и просто ждет автобус, чтобы добраться до посольства США.

«Она по-русски практически не разговаривает. Только «здравствуйте» она выучила и все», — приводит слова сотрудника магазина «360».

Отмечается, что от помощи женщина поначалу отказывалась, но затем призналась, что будет благодарна за любую финансовую поддержку. Вместе с тем она заявила, что является писательницей и даже имеет с собой рукопись собственной книги. По ее словам, до попадания в Москву она путешествовала по Румынии.

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Примечательно, что в разговоре с журналистами бездомная назвалась гражданкой Швеции, уточнив, что оказалась в России в феврале 2019 года. Согласно 58-летней Мии, когда у нее были деньги, она ночевала в хостеле, однако на протяжении последнего месяца вынуждена жить на улице. Продуктами ей помогают неравнодушные москвичи.

Говоря о своем бедственном положении, писательница пояснила, что ее ограбили во Франции, забрав деньги, телефон и банковские карты, — оставили шведке только паспорт. Впрочем, даже это не остановило Мию — и она решила продолжить путешествие по миру.

«У меня украли кошелек, одежду, ботинки, книги, деньги. Это было очень неприятно. <…> Конечно, я очень хочу домой и продолжить работу над написанием книг», — поделилась Йоханссон, которая добралась до России через Европу и Украину.

По словам шведки, в настоящее время она собирает деньги на билет в Канаду — в Ванкувере якобы живет ее дочь. Женщина также призналась, что обращалась за помощью в шведское посольство, однако ответа так и не получила. «Удалось собрать совсем чуть-чуть», — посетовала она.

По информации СМИ, бездомная женщина действительно является шведкой Мией Йоханссон — и, скорее всего, правда пишет книги: в частности, в сети журналисты обнаружили упоминание о ее фантастическом романе «Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени», который был опубликован в 2012 году.

На прошлой неделе в немецкой и российской прессе активно освещалась история российско-немецкой художницы Екатерины Морэ, заявившей о желании подарить федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель провокационную картину, написанную акриловыми красками. По информации Bild, на холсте изображена сама Меркель — обнаженная, она едет верхом на красном медведе. «Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина», — прокомментировала данную работу художница.

Кроме того, она отметила, что ее творение можно трактовать двояко: либо «Меркель покоряет русского медведя», либо «она похищена медведем».

На картину Морэ обратили внимание многие СМИ Германии, и Екатерина вскоре поспешила похвастаться этим фактом в своем инстаграме.

«Фрау Меркель и русский медведь — нуждается [Россия] в большем влиянии Европы, или же речь идет о том, что ярых феминисток Европы посещают навязчивые сны о сильном медведе?» — подписала она один из снимков, на котором запечатлены фотографии ее холста на страницах немецких газет.

Впоследствии художница также заявила, что на время «завязывает с Меркель». Согласно Екатерине, на фоне возросшей популярности ее среди прочего стали обвинять в сотрудничестве с Кремлем. «Все, все, с Меркель пока завязываю, чтобы просмотры совсем не упали, — написала она. — А то меня еще и в сотрудничестве с Кремлем обвинять начали — помимо прочих, весьма противоречивых обвинений. В общем, будет теперь опять все мило-симпатично».

Если верить официальному сайту Морэ, родилась она в 1976 году в Ленинграде. Детство художницы прошло на Дальнем Востоке и Камчатке, а в Германию она переехала в 18-летнем возрасте.