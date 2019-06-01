Спилась и скурвилась: у Бритни Спирс насильно отбирают детей

В распоряжении издания Daily Mail оказалось откровенное признание Бритни Спирс, которое американская певица написала на нескольких листах в период между 2009-м и 2010 годами. Согласно источнику, в обнародованном письме 37-летняя поп-звезда преимущественно говорит о себе в третьем лице.

Спирс, в частности, пишет про обман со стороны ее бывшего мужа Кевина Федерлайна и собственной команды, которая якобы заставила артистку молчать, когда у нее отобрали детей, а ее саму отправили в психиатрическую лечебницу.

«После прочтения статьи Кевина в People я была поражена тем, как много внимания было уделено Бритни с целью продать эту историю журналу, — вместо того, чтобы сосредоточиться на самом Кевине. То, что случилось с Бритни, произошло год назад. Адвокаты заставили Бритни развестись с ним, так как были уверены, что — если Бритни не подаст на развод — он сам сделает это. Кевин пытается сыграть роль невинной жертвы. Но он сам оставил Бритни и ее детей», — утверждает в письме Спирс.

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В данном послании поп-звезда обращается к событиям, которые привели к ее попаданию в психиатрическую больницу в январе 2008 года. Тогда, напомним, Федерлайн, находясь в доме Спирс, пытался забрать их общих сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса (им на тот момент было два и один год соответственно), руководствуясь судебным постановлением, — незадолго до этого Федеральный суд Лос-Анджелеса передал права опеки над детьми мужчине после того, как Бритни едва не попала за решетку за оставление места ДТП и вождение автомобиля с недействительными правами (все это усугублялось другими скандальными выходками Спирс, включая появление на публике в состоянии алкогольного — или даже наркотического — опьянения). Артистка, однако, отказалась выдать младшего сына, заперевшись с ним в ванной, в результате чего на место была вызвана полиция. Прибывшие в дом певицы правоохранители позднее утверждали, что Спирс находилась «под воздействием неизвестного вещества». В итоге Бритни, которой тогда было 26 лет, была насильно отправлена в больницу на лечение.

«Ее поведение, когда ее ребенка забрали из запертой ею ванной комнаты, вполне понятно, учитывая, что ее друг, стоявший у двери, все время говорил ей, что полицейские уходят, что ей не стоит волноваться, что она должна оставаться в ванной, — прокомментировала исполнительница те события. — Бритни обманули и подставили. Ее детей забрали, и она действительно вышла из-под контроля, что сделала бы любая мать в таких обстоятельствах».

Кроме того, в письме она раскритиковала некоторых — на тот момент — близких ей людей, которые «контролировали ее жизнь» и «зарабатывали на ней миллионы», заставляя саму Спирс молчать о случившемся.

«Люди, контролировавшие ее жизнь, заработали тогда всего за один год около $3 млн. Она хотела рассказать миру о той ситуации, однако окружение шантажировало ее детьми, заставляя молчать, — возмутилась певица. — Бритни дала брату $2 млн, у ее матери есть поместье стоимостью в $4 млн, а ее отец имеет лучшую работу в шоу-бизнесе. Бритни — очень щедрый человек. И она хотела бы получить уважение, которое заслуживает».

Несколько недель назад в СМИ, напомним, появилась информация, что Спирс снова находится на грани нервного срыва. Беспокойство относительно психического здоровья поп-звезды высказали члены ее семьи. По их мнению, лечение в психиатрической больнице, которое в свое время прошла артистка, дало лишь кратковременный результат.

«Бритни страдает от изнурительных эмоциональных проблем, которые нужно лечить лекарствами. Такое ощущение, будто она сейчас не контролирует свои эмоции. Все очень нестабильно», — рассказал изданию People родственник Бритни.

Источник также сообщил, что пройденная Бритни терапия с течением времени якобы утратила свою эффективность. «Нет сомнений в том, что ей нужно принимать лекарства, чтобы попытаться снова найти баланс, но очень страшно, когда лекарства не работают», — поведал инсайдер из окружения Спирс.