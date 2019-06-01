Не оглядываясь: избитая жена Башарова бежит из России

Экс-супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что купила билеты в Доминиканскую Республику «в один конец» для себя и своего сына Марселя. Об этом она написала в социальных сетях.

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«Мой сын настоящий фанат моря — как и я. Последние два месяца говорил мне: «Мам, хочу билет, самолет и море». Какое счастье, что все, что с нами происходит, происходит не просто так, а именно в нужное время.

Я забрала трудовую, получила расчет, и вон он шанс — исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец...

Конечно же, мы вернемся, может быть, через месяц, а может быть — через два, — написала Елизавета. — Несмотря на то, что мы летели 12 часов, это был один из самых легких полетов. Марсель вел себя как настоящий мужчина и практически весь полет спал. А сейчас мы в счастье, с нами бело-розовый песок, солнце, океан, фрукты и невероятные закаты».

Напомним, что последнее заседание по иску Шевырковой к Башарову состоялось в Бабушкином мировом суде Москвы еще в марте этого года. Бракоразводный процесс, согласно СМИ, проходил заочно: на данный момент уже бывшие супруги на слушаниях не присутствовали. Известно, что на развод Елизавета подала вскоре после того, как актер якобы избил женщину (произошло это еще в конце декабря 2018-го). Общественности о резонансном инциденте стало известно благодаря брату тогдашней жены Марата Федора, который сообщил, что в результате нападения актера Шевыркова попала в больницу, передает StarHit.

Согласно ФАН, Башаров тогда напал на женщину в лифте жилого комплекса, причем Шевыркова якобы убегала от актера с ребенком на руках, однако тот все-таки догнал ее и ударил.

По информации РЕН ТВ, в результате избиения Елизавета провела в госпитале всю ночь в компании матери. Брат Шевырковой при этом заявил, что произошедший случай стал далеко не первым инцидентом с рукоприкладством Башарова в отношении женщины. Так, первая подобная ситуация, если верить его словам, случилась еще в минувшем году: по ее итогам Елизавете пришлось обратиться в травмпункт с повреждением руки. Родные Шевырковой тогда, что примечательно, предпочли не распространяться о случившемся из-за Марселя, общего сына четы.

Прокомментировала инцидент с избиением впоследствии и сама Елизавета, написавшая в социальных сетях, что до последнего верила в исправление мужа ради ребенка, но ее сломанный нос стал последней каплей.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить», — заявила Шевыркова.

К слову, Буйный характер Башарова проявлялся еще в ходе его предыдущего брака, заключенного с Екатериной Архаровой в мае 2014 года. По информации СМИ, всего через несколько месяцев после того бракосочетания женщина была помещена в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Уже в ноябре того же года она стала гостьей программы «Пусть говорят», на съемках которой подробно рассказала об избиении мужем. В 2015-м они развелись.

Архарова, кстати, решила не подавать в суд на артиста, пожалев дочку Башарова Амели от фактического брака с Елизаветой Круцко, с которой актер расстался еще в 2009-м.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Сам Марат, выступая на Первом канале, отверг все обвинения Екатерины, призвав «верить не слухам, а сердцу».