Лазарева не спасли: «Евровидение» отказалось признавать ошибки

Европейский вещательный союз (EBU) отказался пересматривать результат Литвы на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает LRT.it. По словам организаторов, баллы в рамках полуфинала были рассчитаны правильно, а данные итальянского вещателя RAI, напротив, оказались ошибочными.

Согласно официальному заявлению, разница в расчетах появилась из-за того, что на вокальном состязании учитываются лишь баллы, полученные до окончания времени голосования. Исходя из этого, итальянский вещатель, вероятно, учел в своей информации и те голоса, которые были отданы позже положенного времени.

По словам продюсера «Евровидения» Йона Олы Санда, результаты конкурса были получены и утверждены официальным тендерным партнером.

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Ранее литовский общественный вещатель (LRT) обратился к EBU с просьбой разъяснить инцидент с подсчетом голосов Италии на «Евровидении». По данным LRT , симпатии итальянских телезрителей значительно повлияли на выход страны в финал.

Отмечалось, что представителю Литвы Юриюсу Векленко не хватило лишь одного балла для попадания в заключительный этап конкурса — в отборочном раунде страна заняла одиннадцатое место.

Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем, якобы доказывали, что по итогам голосования Литва должна была получить на один балл больше, и это помогло бы Векленко пройти в финал конкурса.

По словам генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса, Векленко имел право потребовать в том числе и финансовой компенсации. В то же время сам певец заявил, что не видит смысла в том, чтобы лишать финалистов их мест. Что касается компенсации, то, по словам музыканта, этот вопрос должны решать менеджеры.

«Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — приводит слова Гиржадаса ФАН.

Ситуация с пересчетом голосов на «Евровидении» происходит уже не в первый раз. 22 мая, организаторы конкурса пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников. Согласно заявлению Европейского вещательного союза, решение было принято из-за ошибки в ходе распределения баллов.

«EBU может подтвердить, что в результате практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был сгенерирован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВU мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», — говорилось в публикации на официальном сайте.

При пересчете голосов представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, однако на его итоговое место это не повлияло. Прежним остался и победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов, а второе место удержал итальянец Махмуд.

Впрочем, некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, изначально занявшие пятую и шестую строчки рейтинга соответственно Норвегия (331) и Швеция (334) поменялись местами, Северная Македония (305) обогнала Азербайджан (302), а Белоруссия (31) — Германию (24).

После отстранения профессионального жюри Белоруссии из-за утечки голосов организаторы конкурса распределили баллы между участниками определенным образом. Выяснилось, что на первое место белорусы поставили россиянина Сергея Лазарева. На второе — голландца Дункана Лоуренса (10 баллов), на третье — норвежскую группу KEiiNO (8 баллов). Всего один балл достался представителю Сан-Марино Серхату.

Вместе с тем после победы Лоуренса вокруг певца разгорелся скандал. Многих поклонников «Евровидения» возмутило то, что песня «Arcade», которую он представил на конкурсе, была выложена на YouTube еще в 2017 году. В ответ на требования аннулировать результат Лоуренса, организаторы шоу подчеркнули, что в случае публикации песни одного из конкурсантов в социальных сетях до оговоренного в правилах срока, ему достаточно сообщить об этом представителям организаторов, которые оценят его шансы на участие в конкурсе.