Нужны деньги? Джоан Роулинг вновь берется за «Гарри Поттера»

Автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг выпустит еще четыре новеллы об обучении в школе чародейства и волшебства «Хогварст», сообщается на сайте Pottermore.

В четырех повестях планируется адаптировать аудиокнигу «Гарри Поттер: история магии», чтобы позволить читателям глубже погрузиться в полюбившийся мир.

«Серия будет включать в себя четыре небольших рассказа, объединенных темой занятий в Хогвартсе, и позволят вам вновь окунуться в прошлое, чтобы узнать больше о народном фольклоре и магии, которые лежат в самом сердце историй о Гарри Поттере, в сопровождении восхитительных иллюстраций от лондонского художника Рохана Дэниэля Исона», — говорится в сообщении.

Издатели также пообещали, что в новых книгах читателей ждут яркие персонажи и происшествия из мира магии, адаптированные под короткую форму, чтобы их было удобнее читать на поезде или в другом виде общественного транспорта.

«Помимо исследования истоков волшебства и фольклора, электронный сборник рассказов также будет включать в себя записки, страницы из рукописей и обворожительные зарисовки, которые ранее можно было увидеть в издании «Гарри Поттер: история магии», — подчеркнули представители писательницы.

Выход двух первых книг, которые будут посвящены защите от темных чар и зельеварению, ожидается 27 июня.

Ранее сама Роулинг пообещала, что введет в третьей части блокбастера по вселенной ее произведений «Фантастические твари» нового персонажа, который удивит поклонников.

«Я говорила об этом, когда мы анонсировали пять фильмов: всегда возможно, что некоторые нюансы будут меняться, но сюжетная линия есть. Особенно мое внимание занимает один персонаж, увидев которого, фанаты будут удивлены», — сказала она.

Информацию о том, что Роулинг усердно работает над сценарием третьей части подтвердил генеральный директор компании Warner Bros. Кевин Цудзихара, который заверил, что писательница обладает «невероятным видением» относительно событий развивающей франшизе.

При этом, говоря о второй части серии под названием «Преступления Грин-де-Вальда» он обратил внимание на то, что сиквел не оправдал возложенных на него ожиданий. Тем не менее, подчеркнул Цудзихара, писательница рассчитывает поразить зрителей в новой части, так как стремится создать произведение, которое понравится не только фанатам книг, но и тем, кто не погружен в придуманный ею мир.

Из-за масштабов кинопроизводства, которые были привлечены для создания фильма, руководство Warner Bros. приняло решение перенести съемки третьей части франшизы с лета на позднюю осень.

«Да, мы начинаем осенью. Фильм будет гигантским. Причина, по которой нам дали больше времени, заключается в том, что фильм больше, чем первые два в сумме. Им нужно было больше времени для подготовки, и они не хотели ускорять что-либо — поэтому и отложили картину. Могу сказать вам, что мы едем в Бразилию. Но сейчас, если честно, не очень много знаю. Получу сценарий ближе к тому моменту, когда мы начнем снимать», — рассказал звезда серии Дэн Фоглер

Действие первых двух частей франшизы разворачивается во вселенной, созданной Роулинг, за несколько десятилетий до появления Волан-де-Морта, главного злодея книг о Гарри Поттере.

Сюжет этого спин-оффа основной истории о молодом волшебнике сконцентрирован вокруг противостояния двух волшебников в исполнении Джонни Деппа и Джуда Лоу — Геллерта Грин-де-Вальда и будущего директора «Хогвартса» Альбуса Дамблдора.

Вторая часть серии, вышедшая осенью 2018 года в международный прокат, не смогла повторить успех начала истории, собрав на $150 млн меньше, при большем бюджете.