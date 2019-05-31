Гей-сценам — бой: из фильма об Элтоне Джоне вырезали 5 минут

Фильм-биография популярного британского певца и композитора Элтона Джона «Рокетмен» был урезан в российском прокате — из фильма пропали эпизоды, связанные с наркотиками и сценами любви между мужчинами, передает ТАСС.

Был также удален завершающий титр, в котором говорится, что Элтон Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей». Таким образом для зрителей оказываются верны слова матери музыканта, которая по сюжету картины предрекает ему вечное одиночество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов о возможных купюрах в отношении фильма подчеркнул, что не знает о самой картине и посоветовал интересующимся темой задать свои вопросы представителям Министерства культуры России.

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«Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать», — заявил Песков.

В Министерстве культуры в ответ на соответствующий запрос журналистов пояснили, что не давали рекомендаций по удалению каких-либо сцен прокатчикам.

«Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — говорится в сообщении.

Сотрудники компании Central Partnership, которая занимается демонстрацией фильма на территории России признали, что в фильм были внесены изменения в связи с наличием ЛГБТ-сцен и демонстрации употребления наркотиков.

«Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — рассказали в компании.

Официальный прокатчик картины, по всей видимости, в курсе происходящего, так как на премьере присутствовали сотрудники головной кинокомпании Paramount.

Свое возмущение действиями прокатчиков выразила в собственном телеграм-канале Ксения Собчак.

«Да могли бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой сцены сразу шли финальные титры», — написала она.

Высказался на тему купюр в фильме и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

«Смотрите, вот этим «вырезанием» делается то, что все начинают по этому поводу брать комментарии и комментировать... Это анекдот!» — приводит слова музыканта РИА «Новости».

Известный радиоведущий Михаил Козырев, комментируя урезанную версию фильма, обратил внимание на то, что мотивация поступков главного героя фильма становится менее понятной зрителю из-за удаления некоторых сцен.

«Элтон Джон как продюсер фильма показывает, к чему приводит кокаин и насколько он меняет поведение наркомана: он разрушает отношения с родными и друзьями, оставляя человека в одиночестве и увлекаю его в бездну», — указал он.

Козырев подчеркнул, что в российской версии этот посыл теряется, так как у зрителя не возникает связи наркотика с неадекватным поведением Элтона Джона в ряде сцен.

Мировая премьера картины Декстера Флетчера «Рокетмен» состоялась 16 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале. Фильм также участвовал в основном конкурсе, однако наград не получил. Тем не менее, сообщалось, что показ сопровождался овациями в зале кинотеатра.

Для режиссера Декстера Флетчера это уже третий подряд байопик. В прошлом году на экраны вышла картина «Богемская расподия» о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри. Лента получила несколько премий «Оскар». Сыгравший музыканта Рами Малек получил награду Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль.

Несмотря на то, что Флетчер завершал работу над «Богемской рапсодией», его имени в титрах не указано, так как больше двух третей материала до него отснял Брайан Сингер, впоследствии покинувший проект. Пришедший на его место Флетчер закончил съемки и пост-продакшн.

Роль Элтона Джона в «Рокетмене» исполнил британский актер Тэрон Эджертон, который уже сотрудничал с Флетчером в биографической картине «Эдди «Орел» об английском прыгуне на лыжах с трамплина Эдди Эдвардсе.