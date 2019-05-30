Сплошная ложь? Горбачев проверит «Чернобыль» на правду

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» рассказал о планах ознакомиться с сериалом телеканала HBO «Чернобыль», который рассказывает о событиях во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Нет, не видел. Обязательно постараюсь посмотреть», –- сказал Горбачев.

По данным крупнейшей сетевой базы данных о кинематографе iMDB, пятисерийный «Чернобыль» занял первое место в рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», обойдя «Игру престолов», «Планету Земля», «Брат­ьев по оружию», а также «Во все тяжкие».

После выхода первых трех эпизодов сериала, журналисты екатеринбургского портала E1.ru попросили прокомментировать ажиотаж вокруг сериала и рассказать о реальных событиях тех лет ликвидаторов, работавших на месте аварии через четыре месяца после взрыва.

«Тогда никто не говорил, насколько это опасно. Поэтому страха ни у кого не было. Уже на месте, в палатке, мы слушали «Голос Америки», чтобы понять, что происходит. Мы выходили на улицу, смотрели туда, где была электростанция, и видели свечение... Позже я посмотрел много документальных фильмов о Чернобыле, но ни один из них не передавал то, что в тот момент чувствовали люди на месте аварии. Меня удивило, что это получилось не у нас, а у американцев», — отметил инженер Олег Соломеин.

Соломеин занимался уборкой графита, попавшего в третий энергоблок после взрыва вместе с архитектором Сергеем Трофимовым, который пробыл на АЭС четыре месяца вместо шести, так как сразу получил допустимую по стандартам тех лет дозу радиации.

«Долго находиться на крыше энергоблока было нельзя. Работали там не более 40 секунд — максимум 1,5 минуты. Мы забегали на крышу по сигналу, захватывали, что могли, потом возвращались обратно. Считалось, что максимальная доза, допустимая для ликвидатора, — не более 25 рентген», — пояснил Соломеин.

Трофимов прокомментировал серию о спуске сотрудников электростанции в радиоактивную воду, в которой на смертельное задание отправляются тульские шахтеры. Шахтерам предстоит проложить тоннель в условиях сильной жары, из-за которой они снимают с себя защиту и работают дальше без нее.

«Шахтеры показаны очень достойно, такими, какими они и были на самом деле. Один из них, который работал во время ликвидации, Володя Наумов — такой же оторва, как и бригадир тульских шахтеров в сериале. Я вижу его черты», — отметил Трофимов.

Говоря об этом поступке, Трофимов подчеркнул, что действия шахтеров были вызваны не желанием проэпатировать руководство или продемонстрировать свое несогласие, а пониманием того, что полученные средства защиты уже не спасут от излучения.

«Я согласен со словами шахтеров, что защита, которую нам выдавали, на самом деле не слишком-то помогала. Когда мы работали на крыше реактора, мы были в свинцовых фартуках и кепках. Я спросил у радиолога: правда ли, что эта униформа нас защитит? Он сказал, что излучение пробивает насквозь, от него не спрячешься. Голый ты стоишь или в робе — все одно. Форма давалась скорее для того, чтобы нас успокоить», — рассказал он.

Трофимов также прокомментировал смерть одного из героев сериала в больнице №6 в Москве. По его словам, после возвращения из Чернобыля он сам оказался именно в ней.

«Там все так, как показано в сериале», — подчеркнул он.

Однако существует и противоположная точка зрения. Так, украинский политолог Михаил Павлив раскритиковал сериал. На своей странице в соцсети он выразил возмущение телефильмом, заявив, что потомки участников тех событий имеют полное право подать в суд на создателей «Чернобыля».

«Авторы этой дорогостоящей агитки опорочили имена и память тысяч людей спасших нас всех от последствий самой страшной техногенной катастрофы в истории», — написал Павлив.

О неточностях заявили и западные эксперты. Старший эксперт GreenPeace по ядерной энергетике Ян Хаверкамп в интервью Business Insider обратил внимание на неправильные сравнения катастрофы на ЧАЭС с бомбардировкой Хиросимы американцами.

В Японии облучение людей вызвало прямое воздействие радиации, а его доза определялась удаленностью от эпицентра взрыва. В Чернобыле же «в атмосферу попало много радиоактивного материала, который распространился по очень большой территории» и воздействовал на людей в течение длительного периода времени.

Первая серия проекта американского телеканала HBO «Чернобыль» вышла 6 мая, выход последнего эпизода запланирован на 3 июня.