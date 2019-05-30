Замешан в убийстве? Эштон Кутчер проболтался на допросе

Американский актер Эштон Кутчер выступил в суде Лос-Анджелеса по делу об убийстве его подруги Эшли Эллерин, а также еще нескольких девушек, в совершении которых подозревается Майкл Гарджуло, известный как Голливудский Потрошитель. Согласно TMZ, показания 41-летнего артиста «могут иметь решающее значение» в данном разбирательстве.

Напомним, что 22-летняя студентка Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале нулевых близко общался Кутчер, была жестока убита в 2001 году — Эшли зарезали в ее собственном доме в конце февраля. Трагедия произошла в ночь вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» — по ее окончании Эштон заехал за подругой к ней домой, чтобы забрать с собой на вечеринку. По информации следствия, до Эллерин актер добрался примерно в 22:00 по местному времени, но дверь она не открыла. Тогда Кутчер решил заглянуть в ее окна и заметил темные пятна на ковре — то есть следы крови. Юноша, впрочем, связал увиденное с разлитым красным вином и вскоре уехал на вечеринку в одиночестве.

Наутро в доме юной модели было обнаружено ее бездыханное тело, изрезанное ножом.

Выступая в калифорнийском суде, Кутчер подтвердил, что в тот вечер действительно заезжал за Эшли и, не дождавшись ответа, отправился развлекаться без нее, допустив ошибку в природе происхождения темных пятен на ковре. По словам звезды «Эффекта бабочки», с Эллерин он познакомился через общую подругу и за несколько недель до убийства побывал на ее новоселье. Эштон также отметил, что девушка была для него просто «знакомой», хоть он и испытывал к ней определенную симпатию. Вместе с тем актер признался, что в ночь проведения церемонии «Грэмми» он впервые подумал о возможных романтических отношениях с убитой.

Согласно Кутчеру, с Эшли он разговаривал за несколько часов до трагедии — в 19:30 по местному времени он позвонил ей, чтобы сказать о намерениях провести с ней ночь на вечеринке.

Еще спустя без малого час они созвонились во второй раз: в ходе разговора девушка, в частности, поведала актеру, что вышла из душа и собирается высушить волосы, после чего они могут встретиться и, возможно, поужинать. Уже в 22:00, по словам актера, он оставил подруге голосовое сообщение, в котором отметил, что для ужина уже слишком поздно, предложив ей «просто выпить». Домой к Эшли Кутчер — по его воспоминаниям — приехал примерно в 22:45 по местному времени.

Согласно судебным документам, Гарджуло вошел в дом Эшли, пока та принимала душ, а затем нанес ей 47 ножевых ранений. Преступник был соседом Эллерин и работал мастером по ремонту кондиционеров. Следствие установило, что до убийства он не раз бывал в доме девушки и проводил там ремонт. Копия следственного отчета, составленного в 2001 году, гласит, что раны были сосредоточены в основном на голове, шее и туловище, кроме того, у девушки был пробит затылок. Руки и правое предплечье были исполосованы ножом — следователи предположили, что Эшли отчаянно пыталась отразить удары и защититься.

«Это была жестокая, неистовая атака. Девушке нанесли 12 смертельных ран и 35 других — колотых, рваных и резаных. Их было слишком много. Она упорно боролась, чтобы сохранить свою жизнь, но кто-то очень хотел ее смерти», — рассказывал источник The Globe в 2004 году.

Майкл Гарджуло был пойман лишь семь лет спустя. Он несколько лет находился в бегах, и, наконец, был арестован в июне 2008 года. Следствие также провело ДНК-тест, который показал соответствие образца главного подозреваемого с теми, что были обнаружены на месте преступления.

Гарджуло был обвинен в убийстве Эшли Эллерин, но на этом дело не было закрыто. Преступник признал свою вину, однако окрестил себя серийным убийцей и заявил, что лишил жизни еще девять женщин. По итогам нового расследования, ему были предъявлены обвинения в убийстве первой степени одной женщины в Чикаго и двух в штате Калифорния. Что касается остальных жертв, то полиция не смогла их связать с Карджуло.