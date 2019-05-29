«Годзилла 2», «Золотая перчатка» и другие премьеры недели

«Годзилла 2: Король монстров» («Godzilla: King of the Monsters»); Майкл Догерти

В отечественный прокат выходит фантастический фильм «Годзилла 2: Король монстров», главную роль в котором исполнила звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Действия ленты разворачиваются спустя пять лет после событий предыдущей части. Зрителей ждет еще больше экшна при участии любимых персонажей, к которым добавились известного соперника Годзиллы трехголовый Кинг Гидора и гигантский мотылек Мотра.

«Тайная жизнь домашних животных 2» («The Secret Life of Pets 2»); Крис Рено, Джонатан Дель Валь

В один день с «Годзиллой» в кинотеатрах стартует показ новой части анимационной франшизы про приключения четвероногих «Тайная жизнь домашних животных 2». Первый мультфильм прошел в России с оглушительным успехом, заработав в прокате более 2 млрд рублей. На этот раз создатели ленты обещают покорить зрителей еще большим количеством шуток и комичных ситуаций.

«Куриоса» («Curiosa»); Лу Жене

Новый фильм «Куриоса» постановщицы Лу Жене рассказывает о любовном треугольнике между французским поэтом Пьером Луисом (Нильс Шнайдер), писательницей Мари де Ренье (Ноэми Мерлан) и ее состоятельным мужем Анри (Бенжамен Лаверн). В основу драмы легли дневники и письма известных светских персонажей Парижа 1890-х годов. Саундтрек к картине приятно удивит многих зрителей.

«Так сказал Чарли» («Charlie Says»); Мэри Хэррон

Личность Чарльза Мэнсона продолжает приковывать внимание режиссеров. И пока до премьера «Однажды... в Голливуде» Тарантино еще далеко, на экраны выходит драма «Так сказал Чарли» Мэри Хэррон. В центре сюжета — молодой аспирант, который пишет работу о серии убийств, совершенной сектой «Семья». Главные роли в фильме исполнили Ханна Мюррэй, Сьюки Уотерхаус, Аннабет Гиш, Соси Бэйкон и Мэтт Смит.

«Золотая перчатка» («Der goldene Handschuh»); Фатих Акин

На отечественные экраны выходит новый фильм немецкого режиссера Фатиха Акина «Золотая перчатка» — черная комедия с элементами триллера. В основе картины — реальная история серийного убийцы и алкоголика Фрица Хонки (Йонас Дасслер), который орудовал в Гамбурге в 1970-х. Мировая премьера ленты состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале.

«Однажды в Америке, или чисто русская сказка», Дмитрий Панченко

Маленькая страна Анунакия и Самая Шибко-Демократическая Автономия — в новом фильме Дмитрия Панченко «Однажды в Америке, или чисто русская сказка». Сценарий комедии, к слову, написал сатирик Михаил Задорнов, для которого этот фильм стал последним. Главные роли исполнили Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев и Елена Синилова.