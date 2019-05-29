Гибель Европы из-за геев? Кончаловский обругал Канны и Берлин

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своем отношении к новому правилу проведения Каннского и Берлинского кинофестивалей, согласно которому количество мужчин и женщин, представляющих свои фильмы на конкурсах, должно быть равным. Постановщик резко раскритиковал это решение и назвал его одним из признаков «заката Европы», передает ТАСС.

«Более абсурдное решение трудно себе представить! И это тоже говорит о закате Европы», — заявил Кончаловский.

Намекая на международный песенный конкурс «Евровидение», режиссер с сарказмом предположил, что следующим нововведением в проведении кинофестивалей станет обязательное участие сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями.

По словам режиссера, мужчин в этой профессии гораздо больше, чем женщин — так же, как дирижеров и тромбонистов.

«Это просто противоречит физиологии. Но говорить, что их должно быть равное количество на фестивалях... Сейчас уже пишут, что в Каннах было два фильма женщин-режиссеров, которые смотреть нельзя, это слабое любительское кино.

Думаю, что скрытому отчаянию директоров фестивалей, которые теперь должны набирать фильмы мужчин и женщин в равной пропорции, просто нет предела», — считает Кончаловский.

Также 81-летний постановщик сообщил, что осенью этого года в России, Европе и Азии выйдет его российско-итальянский фильм «Грех» о знаменитом скульпторе Микеланджело.

«К осени наметили показы. Одновременно в России, Европе и Азии. Сейчас заканчиваю дубляж, потом надо сделать вариант с субтитрами для зрителей, которые предпочитают оригинальную фонограмму. Много мелочей осталось», — сообщил режиссер.

Он добавил, что работа над фильмом усложнялась трудоемким воссозданием Италии XVI века — например, Флоренцию снимали в трех городах.

«Одну точку на улице в одном городе, вторую — в другом. Ватикан в шестнадцатом веке выглядел иначе, не было собора Святого Петра. Пришлось очень много думать, искать натуру, а потом доводить до ума с помощью компьютерной графики, которая должна быть не замечена в итоге», — поделился Кончаловский.

По словам режиссера, сейчас он «с головой» ушел в работу над другим проектом — исторической драмой «Дорогие товарищи». Кончаловский рассказал, что этот фильм посвящен «жизни партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации». Роль главной героини — «строителя коммунизма, участницы войны, убежденного чистого человека, какими было большинство советских людей» — исполнит супруга Кончаловского Юлия Высоцкая.

Вместе с работой над кинолентами Кончаловский пишет сценарий для сериала, который он называет «телероманом».

«Хочу порассуждать о революции, порассуждать о роли Ленина, роли царя, эти фигуры имеют огромный смысл. Это все очень любопытно. Пишу его [сценарий] без всяких контрактов, это удовольствие, даже не так — это моя обязанность», — сказал режиссер.

Сообщается, что в предстоящем сериале будут участвовать 40 персонажей, среди которых император, Ленин, Витте и Столыпин. О дате выхода многосерийного фильма пока не известно.

14 марта на сцене МХАТа имени Горького состоялась премьера спектакля Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» с Юлией Высоцкой и Александром Домогаровым в главных ролях. Основой для постановки послужила одноименная киноповесть Ингмара Бергмана.

Перед показом спектакля режиссер сказал зрителям, что ему очень дорог МХАТ имени Горького. По его словам, изображенная на занавесе театра чайка «по-прежнему летит благодаря усилиям коллектива и его руководителей».

«В этом театре сохранилось все, что мне дорого, — продолжил Кончаловский. — Это академический театр, это МХАТ. Академический театр — это не ругательство. Это то, что придумали Станиславский и Немирович-Данченко, поэтому стыдиться слова «академический» смешно».

Он поблагодарил нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, который пригласил его поставить спектакль. В заключение режиссер выразил надежду на то, что постоянная аудитория этого театра примет его спектакль.