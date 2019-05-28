Саакашвили обнадежил: Наташа Королева торопится в Киев на могилы

Заслуженная артистка России Наташа Королева прокомментировала реакцию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на получение украинского гражданства экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Если Мария Захарова выразила надежду, а она человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, и мне вернут [право на въезд], — приводит слова Королевой ФАН. — Наверное, что-то, возможно, и случится в ближайшем времени. И я попаду на историческую родину, хотя бы на могилы к своим родным».

Вместе с тем исполнительница отметила, что лично знакома с Захаровой. По словам артистки, ей было очень приятно узнать, что дипломат переживает за ее судьбу. Также Королева подчеркнула, что у нее никогда не было гражданства Украины — в отличие от экс-главы Одесской областной государственной администрации, которому президент страны Владимир Зеленский вернул гражданство 28 мая.

«Кстати, давайте сделаем пометочку. Я никогда не была гражданкой Украины, а всегда была гражданкой России, — пояснила она. — Всегда! У меня гражданства не отбирали, как у Саакашвили. Мне просто запретили въезд в страну. Это все-таки разные вещи».

Ранее Мария Захарова на своей странице в фейсбуке отреагировала на решение президента Украины Зеленского вернуть украинское гражданство бывшему грузинскому лидеру Саакашвили. По ее мнению, даже у певицы Королевой больше прав находиться на Украине, чем у политика.

»<...> Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили. Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала представительница МИД.

В конце марта Королева рассказала, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвинений в пропаганде экстремизма. По словам 45-летней артистки, причиной тому стала песня «Маленькая страна».

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — заявила певица в эфире телеканала НТВ.

Кроме того, Королева отметила, что спецслужбы страны внесли ее в «черный список» еще в 2016 году. Тогда она оказалась в числе первых исполнителей, кому был запрещен въезд на Украину.

«Да, на пять лет меня так взяли и «прихлопнули». Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях», — посетовала певица.

Вместе с тем Королева подчеркнула, что с прошлого года судится со Службой безопасности Украины (СБУ) — и что дело уже рассматривается в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Мои судебные иски находятся уже в Европейском суде, и я надеюсь, что победа будет за нами», — рассказывала она.

В октябре 2016 года СБУ в ответ на обращение депутата Оксаны Корчинской запретила Королевой, которая родилась в Киеве, въезд в страну сроком на пять лет. Спустя год артистке разрешили приехать в столицу на похороны бабушки только на время траурных мероприятий.

Тогда Королева пыталась обжаловать решение СБУ, но Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы. По словам певицы, за 25 лет своей творческой деятельности она слышала много «небылиц» в свой адрес, но никогда не думала, что ее песни могут представлять угрозу безопасности ее родины.

«Я за 25 лет творческой деятельности много небылиц и брехни читала в свой адрес, но чтобы песни «Маленькая страна», «Киевский мальчишка», «Ласточка», «Твой мир» представляли угрозу? — писала Королева в своем инстаграме.

— Киев для меня не просто родной город, Киев — это моя душа! А самое главное и важное: Киев — это добрые, гостеприимные, мудрые люди. <...> Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна перед продажными лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили и разлучили нас с вами на долгих пять лет!»

В начале сентября 2018 года Королева подала иск в ЕСПЧ. Певица заявляла, что обвинения против нее не соответствуют действительности и что она «без вины репрессированный человек».

Известно, что в мае 2017 года власти Украины на три года запретили въезд в страну не менее 40 российским артистам. Так, в «черный список» — кроме Королевой — попали Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Николай Добрынин и другие. В большинстве случаев причиной тому стало посещение музыкантами Крыма уже после проведения референдума на полуострове в 2014 году.