Новый удар по Лазареву? Литва требует пересмотра «Евровидения»

Литовский общественный вещатель (LRT) попросит Европейский вещательный союз (EBU) разъяснить инцидент с подсчетом голосов Италии на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019», передает «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление вещателя.

По данным издания, симпатии итальянских телезрителей значительно повлияли на выход страны в финал. Отмечается, что представителю Литвы Юриюсу Векленко не хватило лишь одного балла для попадания в заключительный этап вокального состязания — в отборочном раунде Литва заняла одиннадцатое место.

Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем, доказывают, что по итогам голосования Литва должна была получить на один балл больше — и это помогло бы Векленко пройти в финал конкурса.

По словам генерального продюсера LRT Аудрюса Гиржадаса, Векленко может потребовать в том числе и финансовой компенсации. В то же время сам певец заявил, что не видит смысла в том, чтобы лишать финалистов их мест. Что касается компенсации, то, по словам музыканта, этот вопрос должны решать менеджеры.

«Ситуация действительно интересная. Мы — как вещатель — пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации», — приводит слова Гиржадаса ФАН.

Ранее, 22 мая, организаторы «Евровидения-2019» пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников. Согласно заявлению Европейского вещательного союза, решение было принято из-за ошибки в ходе распределения баллов.

«EBU может подтвердить, что в результате практики пересмотра баллов мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был сгенерирован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВU мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», — говорилось в публикации на официальном сайте.

При пересчете голосов представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше, однако на его итоговое место это не повлияло. Прежним остался и победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов, а второе место удержал итальянец Махмуд.

Впрочем, некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, изначально занявшие пятую и шестую строчки рейтинга соответственно Норвегия (331) и Швеция (334) поменялись местами, Северная Македония (305) обогнала Азербайджан (302), а Белоруссия (31) — Германию (24).

После отстранения профессионального жюри Белоруссии из-за утечки голосов организаторы конкурса распределили баллы между участниками определенным образом. Выяснилось, что на первое место белорусы поставили россиянина Сергея Лазарева. На второе — голландца Дункана Лоуренса (10 баллов), на третье — норвежскую группу KEiiNO (8 баллов). Всего один балл достался представителю Сан-Марино Серхату.

18 мая в Тель-Авиве прошел финал «Евровидения». Первое место занял певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который набрал 492 балла, второе — представитель Италии Махмуд (465 баллов). Замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Лазарев (370 по итогам пересмотра).

Вместе с тем после победы Лоуренса вокруг певца разгорелся скандал. Многих поклонников «Евровидения» возмутило то, что песня «Arcade», которую он представил на конкурсе, была выложена на YouTube еще в 2017 году. А по правилам песенного состязания — к участию допускаются лишь исполнители с новым материалом. В ответ на требования аннулировать результат Лоуренса, организаторы шоу подчеркнули, что в случае публикации песни одного из конкурсантов в социальных сетях до оговоренного в правилах срока, ему достаточно сообщить об этом представителям организаторов, которые оценят его шансы на участие в конкурсе.