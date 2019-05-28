Попала в секту? Что случилось со вдовой Децла

По мнению специалистов, вдова рэпера Кирилла Толмацкого Юлия Киселева вместе с сыном могла попасть под влияние сектантов. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав аккаунт молодой женщины в инстаграме, сообщает «Телепрограмма».

Изучением страницы Юлии занимались эксперт по религиозным культурам Александр Невеев и клинический психолог Александр Державин. Пролистав ленту, специалисты обратили внимание на большое количество фотографий, на которых она предстает в латексной маске розового кролика. Посты и рассуждения также насторожили знатоков: Юлия пишет о добре и зле, мечтает выучить язык снежинок, чтобы понимать, о чем говорят облака.

Согласно мнению экспертов, можно было бы предположить, что таким образом вдова справляется с потерей, но маска и странные рассуждения были и при живом Толмацком.

«Я могу сказать, что у меня этот профиль в инстаграме вызывает определенную настороженность. Начиная с названия — «somamamori» (никнейм Юлии в инстаграме. — Прим. «Газета.Ru»). Что это такое? Soma — это мистический опьянявшей нектар в индуизме, mamori — понятие из буддизма, которое подразумевает защиту. — сказал Невеев.

— Не знаю, кто и кого собрался защищать опьяняющим нектаром, но в этом профиле чувствуется мистическая интоксикация: много буддистской и индуистский терминологии, которые сопровождаются попытками рассуждения, что полезно, а что вредно для здоровья».

По мнению специалиста, это — в лучшем случае — может быть неким стремлением привлечь к себе внимание. «Быть оригинальной, привнести метафизический и изотонической флер», — пояснил Невеев.

Эксперт также заявил, что если бы являлся представителем службы опеки и заметил бы, что мама ограничивает общение ребенка с родственниками, а также «имеет такого рода изотонические взгляды», он бы насторожился и постарался максимально разобраться в этой ситуации. «К сожалению, очень часто бывает, что такого рода матери или попадают в секту, или создают секты», — сделал вывод Невеев.

Другой специалист также не исключил вероятности того, что вдова рэпера стоит на пороге попадания в секту.

«То, что данная леди несет людям через свою страницу в инстаграме — это захват внимания. Она привлекает внимание приверженцев, формирует круг аудитории, чтобы продвигать своей персональный бренд, то есть свою страницу, — сказал клинический психолог. — Есть человек, который живет в рамках допустимого восприятия, а есть те, кто не в рамках — те, кто эпатируют и привлекают внимание своим эпатажным видом или поведением. В нашем случае девушка решила использовать маску, чтобы добиться своей цели».

По словам Державина, он увидел на ее странице бизнес-план, который она поэтапно реализует.

«По законам развития объективного внимания, наступит момент, когда появится рекламодатель, который предложит ей крупный (относительно ее блога) контракт — и она будет счастлива, потому что сможет закрыть расходную часть на реализацию своего проекта в инстаграме», — заключил эксперт.

Напомним, что популярный рэпер Децл скончался в феврале этого года на 36-м году жизни. Через месяц после трагедии стало известно, что его родственники не смогли сохранить нормальные отношения и враждуют. Вдова музыканта, в частности, обвинила его отца и мать в том, что они отправили ее на поиски нового мужа, а себе хотят оставить плоды его творчества.

Продюсер Александр Толмацкий, в свою очередь, заявил, что невестка настраивает внука против него и не позволяет им видеться. Также он отметил, что официально Кирилл и Юлия якобы не были женаты, а в свидетельстве о рождении сына артиста в графе «отец» ничего нет, — и связи с этим возникли проблемы с оформлением наследства. По словам отца Децла, договориться с Юлией о решении данной проблемы он не смог.

«С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они», — сказал он.