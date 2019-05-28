Унижение России? Цыганова разнесла «Евровидение» за геев

Певица Вика Цыганова в интервью «Царьграду» высказала свое разочарование и опасение в связи с состоянием современного шоу-бизнеса и демонстрацией популярных музыкальных конкурсов по телевидению.

«Даже не хочу сейчас обсуждать... Но взять хотя бы Евровидение, которое транслируют на федеральных каналах.

Эта, так сказать, ярмарка, гей-парад настоящий, вот эти фрики. И Россия там участвует. Мне кажется, там вообще стыдно русское знамя разворачивать, туда ездить», — сказала она.

Цыганова подчеркнула, что считает необходимой общественную дискуссию о происходящем на телевидении и в музыке.

«Ведь потом на такой конкурс, — а там просто Содом и Гоморра, — поедут наши дети. Кто там выступает? Это Дана Интернешнл, это целующиеся мужики или бабы, понимаете, в трусах и с бородами, а вместе с ними встают народные артисты России. Вот это, я считаю, просто ужас. И какие-то высокие идеи толкать: мол, мы едем отстаивать Россию… Это вообще бред», — добавила она.

Певица выразила уверенность в том, что «отстаивать Россию надо добрыми делами», и прокомментировала высказывание о том, что музыка находится вне политики. По ее словам, в текущей ситуации сама политика стала шоу-бизнесом.

«И в этой политике творят, что хотят. Но есть какие-то моральные, нравственные ценности, которые каждый человек, в меру владения ими, отстаивает. Если мы хотим детям сохранить детство, хотим, чтобы они имели правильную ориентацию в жизни — во всех смыслах, лучше этот сброд забыть, как страшный сон», — заявила артистка.

Она выразила сожаление в связи с тем, что участие в подобных мероприятиях только «позорит и опускает» Россию.

«А завтра что? Скажем, пусть Pussy Riot прыгает в каждом храме?» — провела неожиданную параллель Цыганова.

При этом она заверила, что видит Россию страной с собственной культурой и культурными ценностями, которой не пристало «быть там, где на весь мир показывают, как они там друг друга любят».

«Если вам это нравится — поезжайте, живите там, пропагандируйте все это. Они это и делают. И вот наши представители нашего шоу-бизнеса просто поддерживают эту политику или, как они говорят, «не политику», — отметила она.

Из-за подобной ситуации, по ее словам, жертвами решений, которые принимают взрослые, становятся и дети, подчеркнула певица, приведя в пример скандал, который разразился вокруг детской музыкальной программы Первого канала «Голос. Дети».

«Просто ярмарка тщеславия, где подставляют детей, калечат им души, и все. Сегодня разговор не идет об искусстве, о творчестве — только о деньгах. И о том, как удивить этот мир. Показать, каким фриком ты стал. Ни репертуара у людей нет, ни смысла в жизни. А ориентиры на вот этих фриков и звездоразов. Хотите встать в эти ряды?» — задала она риторический вопрос журналистам.

В завершение списка замечаний к своим коллегам, Цыганова также пожаловалась на притеснения «верующих» артистов со стороны более агрессивных конкурентов.

«Самое удивительное, что вся эта шобла, вся эта компания становится безумно агрессивной. И права верующих людей уже некому вообще защищать. И в нас просто все плюют, со всех сторон», — подытожила она.

С этими заявлениями Цыганова выступила спустя почти месяц после интервью, приуроченного к 70-летию певицы Аллы Пугачевой, которую она уличила в отстаивании ценностей, отличных от христианских.

«Алла Борисовна тоже крест носит. Но, понимаете, она отстаивает другие ценности. И она их пропагандирует. И она их постоянно транслировала. Может быть, сейчас в ее душе что-то изменилось. Но окружение осталось тем же, абсолютно тем же», — сказала она.

Артистка также пожаловалась на то, что не захотевшие «пресмыкаться» перед окружением Пугачевой артисты оказались вынуждены остаться в тени шоу-бизнеса. Говоря о себе, она призналась, что утешается концертами и не жалеет о выбранном пути в жизни и профессии, так как у нее «другого нет».