«Ты — приживала»: сын Шукшиной пожаловался сестре на мать у Малахова

Семья актрисы Марии Шукшиной вновь в центре внимания. Исповедь 22-летнего сына артистки Макара Касаткина была записана скрытой камерой и продемонстрирована в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова.

На видео Касаткин беседует со старшей сестрой Анной в кафе. Мужчина говорит о том, что намерен воспитывать сына Марка, которого родила его бывшая девушка Фрейя Зильбер из Барнаула. Он заявил, что собирается забрать ребенка у женщины. По словам сына актрисы, он то и дело получает компромат на бывшую возлюбленную.

«Мамке тоже скидывали, где она сначала с мужиком усатым, потом с другим — и там в каком-то нижнем белье, как бы так. Ребенок с детства видит, что она в обнаженном состоянии, один мужик, второй мужик. Намного лучше взять его сейчас, чем он придет лет через десять и устроит», — сказал Касаткин.

Кроме того, молодой мужчина признался, что пока не испытывает отцовских чувств к ребенку, однако это не помешает ему бороться за него. Также он предположил, что судебное разбирательство может затянуться. Поскольку Зильбер прописана в Барнауле, заседания, вероятнее всего, будут проходить именно там. Для Касаткина это может обернуться большой проблемой.

«Она раз не явится, два не явится — и так мотаться в Барнаул. Плюс деньги за перелет там тоже такие, нормально наберется», — сказал звездный отпрыск.

Также во время скрытой съемки сын Шукшиной поделился с сестрой радостной новостью — вскоре он планирует жениться. Молодой мужчина не теряет надежды на то, что после свадьбы наладятся его отношения со знаменитой мамой и она позволит ему жить в квартире на Тверской. Касаткин назвал родительницу «сложной женщиной». По словам молодого отца, его нынешняя возлюбленная обещала полюбить ребенка от Зильбер как родного, однако он не очень-то в это верит.

«Я не верю, потому что в любом случае ребенок от другой женщины — это как бы есть. С другой стороны — отец-одиночка. Кадрить можно. Всех и вся», — улыбаясь, заявил мужчина.

Кроме того, Касаткин откровенно признался, что ему лень работать, однако он обязан платить алименты, поэтому в настоящее время мужчина пытается устроиться охранником.

«У меня образование среднее специальное — повар. Но поваром я в жизни не пойду. Вот вообще. Хоть куда, хоть мешки грузить, но не поваром, нет», — отрезал он.

В ходе программы «Прямой эфир» также стало известно, что Касатки живет с матерью, однако в квартире родительницы ему дают понять, что он тут лишний и явно хотят выжить. По словам мужчины, даже младшие братья Фома и Фока, которых актриса родила в браке с бизнесменом Борисом Вишняковым, упрекают Касаткина за лишний кусок хлеба.

«Они как губки все впитывают. Они прямо как батя. Прям, знаешь, они вот такими фразами говорят: «Почему его девушка ест нашу еду?» Мне кажется, папа накручивает их будь здоров. Он им там в уши заливает. — пожаловался сын Шукшиной. — Со мной они ведут себя ужасно. Я для них не авторитет, потому что, когда я опять же говорю: «Мам, почему дети не убирают за собой посуду?» А она: «Это ты должен делать! Ты тут живешь, ты тут ешь! Они могут [гадить], я могу [гадить]! Я плачу Надежде Ивановне, ты не работаешь! Ты приживала».

Последнее время дети Марии Шукшиной стали частыми гостями такого рода передач. На прошлой неделе в «Прямой эфир» пришла дочь актрисы Анна и обвинила несостоявшуюся невесту своего брата в том, что она разгромила кувалдой квартиру ее матери.

Ранее Зильбер вновь пыталась публично выяснить отношения с Шукшиными и добиться помощи в воспитании маленького сына. На этот раз с ней в диалог решила вступить Анна Шукшина.

«Она просто затерроризировала всех. Ко всем в дверь с ноги. Такого поведения не должно быть», — заявила дочь артистки.

Девушка заявила, что причиной всех конфликтов и является исключительно Фрейя.

«Я разговаривала с Макаром. Он хочет общаться со своим сыном. Он не против даже чисто по-человечески общаться с ней, но она этого не хочет», — отрезала Анна.