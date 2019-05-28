«Слишком стар, чтобы умереть молодым», «Город на холме» и еще 5 сериалов июня

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«Самый громкий голос в комнате» («The Loudest Voice»)

С 30 июня на Showtime

«Самый громкий голос в комнате» снят по вышедшей в 2014 году книге Габриэля Шермана — биографии гендиректора канала Fox News Роджера Эйлса, консультировавшего Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего и Дональда Трампа по медийным вопросам. В конце карьеры (на этом периоде и сконцентрируется сериал) Эйлс был обвинен в сексуальных домогательствах — собственно, о случаях харассмента как раз и говорилось в романе Шермана. Глава Fox News умер 18 мая 2017 года в возрасте 77 лет от субдуральной гематомы. Главную роль в экранизации исполнил Рассел Кроу, также в «Самом громком голосе» снялись Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн. В числе исполнительных продюсеров значится Том Маккарти, режиссер оскароносной докудрамы «В центре внимания».