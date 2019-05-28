«Слишком стар, чтобы умереть молодым», «Город на холме» и еще 5 сериалов июня

Со 2 июня на AMC
Многообещающая экранизация романа Джо Хилла (сына Стивена Кинга) «Страна Рождества». Героиня — Виктория Маккуин (Эшли Каммингс), которая умеет находить потерянные вещи в любой точке мира: достаточно только проехать на мотоцикле по заброшенному мосту. Злодей — Чарли Мэнкс (Закари Куинто), который ради получения бессмертия похищает детей, присваивает их души и запирает в Стране Рождества — месте, где каждый день сочельник, а несчастье — противозаконно.
Со 2 июня на Lifetime
Драмеди про девушку Аманду (Джорджия Флуд), которая в день свадьбы застает жениха с другой, переживает нервный срыв — и находит утешение в обществе организаторов ярмарки эпохи Возрождения.
С 14 июня на Amazon Prime Video
Одна из центральных премьер сезона — сериал автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна. В центре сюжета — полицейский (Майлз Теллер), застреливший «не ту женщину» и оказавшийся между молотом и наковальней в лице японских, русских и мексиканских преступных группировок. Премьера прошла на Каннском фестивале, пресса получила противоречивые впечатления — но так, в общем, и должно быть.
С 16 июня на Showtime
Еще одна авторская работа — на этот раз от Бена Аффлека. Бостон, 1992 год. В городе появляется новый (темнокожий) прокурор Декорси Уорд (Элдис Ходж), мечтающий о светлом правовом будущем. Для достижения своих целей ему приходится объединиться с продажным агентом ФБР Джеки Роудсом (Кевин Бейкон). Их совместная работа приводит к кардинальным изменениям в системе бостонского уголовного правосудия. Создатели называют «Город на холме» художественным взглядом на события 1996 года, известные как «Бостонское чудо» (или «Операция «Прекращение огня»).
С 16 июня на HBO / с 17 июня в «Амедиатеке» и Okko
Спродюсированная рэпером Дрейком подростковая драма с певицей Зендаей в главной роли. 17-летняя Ру (Зендая) возвращается домой из реабилитационного центра и продолжает с того, на чем остановилась: тусовки, вещества, алкоголь. Спасти положение должна будет дружба с новенькой по имени Джулс (трансгендерная модель Хантер Шэфер).
С 30 июня на Starz
Адаптация одноименного романа австралийца Дэниела О'Мэлли про секретную сверхъестественную службу Ее Величества. Девушка Мифанви Томас (Эмма Гринвелл) приходит в себя под проливным дождем на лондонском мосту Миллениал. Вокруг — окровавленные трупы, что случилось, она не помнит. Вскоре она выясняет, что является высокопоставленным сотрудником организации по борьбе с паранормальной активностью. Изначально сериалом занималась авторша «Сумерек» Стефани Майер, однако впоследствии писательница выбыла из проекта из-за творческих разногласий.
С 30 июня на Showtime
«Самый громкий голос в комнате» снят по вышедшей в 2014 году книге Габриэля Шермана — биографии гендиректора канала Fox News Роджера Эйлса, консультировавшего Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего и Дональда Трампа по медийным вопросам. В конце карьеры (на этом периоде и сконцентрируется сериал) Эйлс был обвинен в сексуальных домогательствах — собственно, о случаях харассмента как раз и говорилось в романе Шермана. Глава Fox News умер 18 мая 2017 года в возрасте 77 лет от субдуральной гематомы. Главную роль в экранизации исполнил Рассел Кроу, также в «Самом громком голосе» снялись Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн. В числе исполнительных продюсеров значится Том Маккарти, режиссер оскароносной докудрамы «В центре внимания».