«Слишком стар, чтобы умереть молодым», «Город на холме» и еще 5 сериалов июня

Какие новые сериалы смотреть в июне: выбор «Газеты.Ru»

close
Кадр из сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (2019)

Кадр из сериала «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (2019)

Amazon
Триллер от автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна про полицейского-убийцу, за которым охотятся мафиозные кланы, сериал от Бена Аффлека про союз хорошего прокурора и плохого фэбээровца, подростковая драма от рэпера Дрейка с певицей Зендеей и биография покойного гендиректора канала Fox News Роджера Эйлса с Расселом Кроу в главной роли — «Газета.Ru» выбрала семь новых сериалов июня.
1 «Страна Рождества» («NOS4A2»)

Со 2 июня на AMC

Многообещающая экранизация романа Джо Хилла (сына Стивена Кинга) «Страна Рождества». Героиня — Виктория Маккуин (Эшли Каммингс), которая умеет находить потерянные вещи в любой точке мира: достаточно только проехать на мотоцикле по заброшенному мосту. Злодей — Чарли Мэнкс (Закари Куинто), который ради получения бессмертия похищает детей, присваивает их души и запирает в Стране Рождества — месте, где каждый день сочельник, а несчастье — противозаконно.

 2 «Американская принцесса» («American Princess»)

Со 2 июня на Lifetime

Драмеди про девушку Аманду (Джорджия Флуд), которая в день свадьбы застает жениха с другой, переживает нервный срыв — и находит утешение в обществе организаторов ярмарки эпохи Возрождения.

 3 «Слишком стар, чтобы умереть молодым» («Too Old to Die Young»)

С 14 июня на Amazon Prime Video

Одна из центральных премьер сезона — сериал автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна. В центре сюжета — полицейский (Майлз Теллер), застреливший «не ту женщину» и оказавшийся между молотом и наковальней в лице японских, русских и мексиканских преступных группировок. Премьера прошла на Каннском фестивале, пресса получила противоречивые впечатления — но так, в общем, и должно быть.

 4 «Город на холме» («City on a Hill»)

С 16 июня на Showtime

Еще одна авторская работа — на этот раз от Бена Аффлека. Бостон, 1992 год. В городе появляется новый (темнокожий) прокурор Декорси Уорд (Элдис Ходж), мечтающий о светлом правовом будущем. Для достижения своих целей ему приходится объединиться с продажным агентом ФБР Джеки Роудсом (Кевин Бейкон). Их совместная работа приводит к кардинальным изменениям в системе бостонского уголовного правосудия. Создатели называют «Город на холме» художественным взглядом на события 1996 года, известные как «Бостонское чудо» (или «Операция «Прекращение огня»).

 5 «Эйфория» («Euphoria»)

С 16 июня на HBO / с 17 июня в «Амедиатеке» и Okko

Спродюсированная рэпером Дрейком подростковая драма с певицей Зендаей в главной роли. 17-летняя Ру (Зендая) возвращается домой из реабилитационного центра и продолжает с того, на чем остановилась: тусовки, вещества, алкоголь. Спасти положение должна будет дружба с новенькой по имени Джулс (трансгендерная модель Хантер Шэфер).

 6 «Ладья» («The Rook»)

С 30 июня на Starz

Адаптация одноименного романа австралийца Дэниела О'Мэлли про секретную сверхъестественную службу Ее Величества. Девушка Мифанви Томас (Эмма Гринвелл) приходит в себя под проливным дождем на лондонском мосту Миллениал. Вокруг — окровавленные трупы, что случилось, она не помнит. Вскоре она выясняет, что является высокопоставленным сотрудником организации по борьбе с паранормальной активностью. Изначально сериалом занималась авторша «Сумерек» Стефани Майер, однако впоследствии писательница выбыла из проекта из-за творческих разногласий.

 7 «Самый громкий голос в комнате» («The Loudest Voice»)

С 30 июня на Showtime

«Самый громкий голос в комнате» снят по вышедшей в 2014 году книге Габриэля Шермана — биографии гендиректора канала Fox News Роджера Эйлса, консультировавшего Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Джорджа Буша — старшего и Дональда Трампа по медийным вопросам. В конце карьеры (на этом периоде и сконцентрируется сериал) Эйлс был обвинен в сексуальных домогательствах — собственно, о случаях харассмента как раз и говорилось в романе Шермана. Глава Fox News умер 18 мая 2017 года в возрасте 77 лет от субдуральной гематомы. Главную роль в экранизации исполнил Рассел Кроу, также в «Самом громком голосе» снялись Наоми Уоттс и Сет Макфарлейн. В числе исполнительных продюсеров значится Том Маккарти, режиссер оскароносной докудрамы «В центре внимания».