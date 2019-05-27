Стыдно за позорный провал? Актеры «Игры престолов» о финале

Американская компания HBO выпустила документальный фильм «Последний дозор» о создании заключительной серии популярного сериала «Игра престолов». В нем авторы шоу показали реакции актеров саги во время совместного изучения сценария.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон схватился за голову, когда прочел, чем закончится сюжетная линия героини Дейенерис — в финальном эпизоде он вонзает нож в сердце Таргариен. Сама Эмилия Кларк, обменявшись загадочным взглядом со своим напарником, начала кривляться и сползла под стол.

В свою очередь Конлет Хилл, узнав о том, каким образом погибнет его персонаж Варис, вовсе выкинул сценарий и отказался участвовать в читке сцены. В ответ на это актрисы Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) принялись успокаивать расстроенного коллегу.

В то же время некоторые моменты вызвали у артистов радость. Например, актеры встретили бурными аплодисментами момент, когда Арья (Мэйси Уильямс) убивает Короля Ночи.

Ранее американский писатель Джордж Р. Р. Мартин пообещал дописать предпоследнюю книгу цикла «Песнь льда и пламени», на основе которой снята «Игра престолов», к июлю 2020 года.

Сразу после окончания работы над романом «Ветра зимы» он отправится в столицу Новой Зеландии Веллингтон, где будет проходить всемирный конгресс писателей-фантастов. По словам Мартина, в случае невыполнения обещания жители островов могут взять его в плен, передает New Zealand Harold.

В частности, писатель разрешил новозеландцам «поселить его в самой маленькой хижине», где он будет дописывать роман.

«Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги «Зимние ветры», вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу. И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать», — пообещал Мартин.

После выхода последней серии финального сезона «Игры престолов» писатель признался, что ему тяжело прощаться с сериалом. Также он рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии «Песнь льда и пламени».

Мартин признался, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги «Зимние ветры», но пообещал, что скоро она выйдет. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».

«Люди спрашивают, как все это закончится? Такой же конец, как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да», — написал Мартин в своем блоге.

Однако писатель не стал раскрывать подробности сюжета книг, отметив, что в них будут «жить» герои, погибшие в сериале. Также в произведениях появятся персонажи, ранее незнакомые зрителям «Игры престолов».

«Читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл, Викторионом Грейджоем, Сиром Гарланом Галантным и множеством других персонажей, как главных, так и второстепенных, с которыми зрители шоу никогда не имели возможности встретиться. И да, будут единороги — в некотором роде», — поделился он.

Отвечая на вопрос о финале «Песни льда и пламени», Мартин заявил, что «глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет главным».

«У них (создателей сериала. — «Газета.Ru») было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю», — заявил Мартин.

Говоря об экранизации цикла своих романов, он отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — подчеркнул Мартин.