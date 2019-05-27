Стыдно за позорный провал? Актеры «Игры престолов» о финале

Как актеры отреагировали на сценарий финала «Игры престолов»

Компания HBO показала реакции актеров «Игры престолов» на сценарий заключительной серии саги. Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон схватился за голову, а Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис, начала кривляться и сползла под стол.

Американская компания HBO выпустила документальный фильм «Последний дозор» о создании заключительной серии популярного сериала «Игра престолов». В нем авторы шоу показали реакции актеров саги во время совместного изучения сценария.

Так, исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон схватился за голову, когда прочел, чем закончится сюжетная линия героини Дейенерис — в финальном эпизоде он вонзает нож в сердце Таргариен. Сама Эмилия Кларк, обменявшись загадочным взглядом со своим напарником, начала кривляться и сползла под стол.

В свою очередь Конлет Хилл, узнав о том, каким образом погибнет его персонаж Варис, вовсе выкинул сценарий и отказался участвовать в читке сцены. В ответ на это актрисы Лина Хиди (Серсея Ланнистер) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) принялись успокаивать расстроенного коллегу.

В то же время некоторые моменты вызвали у артистов радость. Например, актеры встретили бурными аплодисментами момент, когда Арья (Мэйси Уильямс) убивает Короля Ночи.

Ранее американский писатель Джордж Р. Р. Мартин пообещал дописать предпоследнюю книгу цикла «Песнь льда и пламени», на основе которой снята «Игра престолов», к июлю 2020 года.

Сразу после окончания работы над романом «Ветра зимы» он отправится в столицу Новой Зеландии Веллингтон, где будет проходить всемирный конгресс писателей-фантастов. По словам Мартина, в случае невыполнения обещания жители островов могут взять его в плен, передает New Zealand Harold.

В частности, писатель разрешил новозеландцам «поселить его в самой маленькой хижине», где он будет дописывать роман.

«Если к моменту моего прибытия в Новую Зеландию на конгресс у меня не будет книги «Зимние ветры», вы получите мое официальное письменное разрешение запереть меня в маленькой хижине на белом острове с видом на озеро серной кислоты до тех пор, пока я не закончу. И до тех пор, пока едкие пары не испортят мой старый текстовый процессор, я буду писать», — пообещал Мартин.

После выхода последней серии финального сезона «Игры престолов» писатель признался, что ему тяжело прощаться с сериалом. Также он рассказал о продолжении работы над двумя заключительными романами серии «Песнь льда и пламени».

Мартин признался, что сильно опаздывает с завершением предпоследней книги «Зимние ветры», но пообещал, что скоро она выйдет. Затем последует финальная часть «Песни льда и пламени» — «Грезы о весне».

«Люди спрашивают, как все это закончится? Такой же конец, как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да», — написал Мартин в своем блоге.

Однако писатель не стал раскрывать подробности сюжета книг, отметив, что в них будут «жить» герои, погибшие в сериале. Также в произведениях появятся персонажи, ранее незнакомые зрителям «Игры престолов».

«Читатели узнают, что случилось с Джейн Пул, леди Стоунхарт, Пенни и ее свиньей, Арианной Мартелл, Викторионом Грейджоем, Сиром Гарланом Галантным и множеством других персонажей, как главных, так и второстепенных, с которыми зрители шоу никогда не имели возможности встретиться. И да, будут единороги — в некотором роде», — поделился он.

Отвечая на вопрос о финале «Песни льда и пламени», Мартин заявил, что «глупо спрашивать о том, какой конец — книги или телешоу — будет главным».

«У них (создателей сериала. — «Газета.Ru») было восемь часов на последний сезон, я же планирую, что две мои последние книги займут три тысячи страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если еще понадобятся страницы и главы, я добавлю», — заявил Мартин.

Говоря об экранизации цикла своих романов, он отметил отличную работу актеров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым сериал вышел на экраны и завоевал всемирное признание.

«Я хочу поблагодарить людей, но их так много. На премьере восьмого сезона сериала в Нью-Йорке было 42 актера, и это были далеко не все. И команда, хоть и менее заметная, чем актеры, но не менее важная», — подчеркнул Мартин.