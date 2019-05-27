«Люди в черном», «Форсаж», «Король лев» и другие премьера лета

«Люди Икс: Темный Феникс» («Dark Phoenix»); Саймон Кинберг

Двенадцатый фильм франшизы «Люди Икс» расскажет о становлении Джин Грей, невероятная сила которой превращает ее в Темного Феникса. Автором сценария и режиссером картины выступил Саймон Кинберг. Центрального персонажа сыграла Софи Тернер, завоевавшая мировую популярность благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Лента выйдет в отечественный прокат 6 июня 2019 года.

6 июня на экраны выходит байопик «Рокетмен», посвященный британскому певцу и композитору Элтону Джону. Картина расскажет о жизни и карьере эпатажного артиста: от студента британской Королевской музыкальной академии до мировой звезды рок-н-ролла. Роль исполнителя сыграл Тэрон Эджертон, известный зрителю по дилогии «Kingsman», где также снимался и сам Элтон Джон. Режиссером ленты выступил Декстер Флетчер, продюсер другого биографического фильма — «Богемская рапсодия», ставшего лидером по числу наград премии «Оскар» в этом году.

«Люди в черном: Интернэшнл» («Men in Black International»); Ф. Гэри Грей

Четвертая часть легендарной франшизы «Люди в черном» получила расширение — теперь на смену агентам Джею (Уилл Смит) и Кею (Томми Ли Джонс) пришел новый дуэт, известный по ленте «Тор: Рагнарек», в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. По сюжету спин-оффа, секретные агенты должны будут вычислить шпиона-инопланетянина в своих же рядах. В кино с 13 июня.

«История игрушек 4» («Toy Story 4»); Джош Кули

20 июня в прокат выходит продолжение знаменитой серии «История игрушек» — первого полнометражного 3D мультфильма, совершившего технологический прорыв. Удастся ли создателям анимационной ленты про приключения ковбоя Вуди, космического рейнджера Базза Лайтера и их друзей повторить колоссальный успех третьей части?

Датчанин Томас Винтерберг, режиссер фильмов «Торжество», «Охота», «Вдали от обезумевшей толпы» представит 27 июня новую драму «Курск». Главные роли в картине о гибели российской подводной лодки в 2000 году исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс.

«Человек-паук: Вдали от дома» («Spider-Man: Far From Home»), Джон Уоттс

По сюжету, во втором сольном фильме о Человеке-пауке от Marvel Studios Питер Паркер (Том Холланд) решает взять небольшой отпуск и отправляется вместе с одноклассниками в Европу, где надеется не использовать свои суперспособности. Планам подростка, конечно же, сбыться не суждено. Глава секретной организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) поручает ему особое задание, а именно — сразиться с элементалями (опасными существами, которые управляют стихиями). Одолеть могучих монстров Человеку-пауку поможет загадочный Мистерио (Джейк Джилленхол), один из основных антагонистов супергероя, согласно оригинальным комиксам. Премьера картины в России — 4 июля.

«Анна» («Anna»); Люк Бессон

11 июля на отечественные экраны выходит новый фильм культового французского режиссера Люка Бессона «Анна» о наемной убийце, маскирующейся под русскую модель. Главная роль в ленте досталась уроженке Магадана и в недалеком прошлом — звезде мировых подиумов — Саше Лусс. Компанию ей составили Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи.

«Король Лев» («The Lion King»), Джон Фавро

Самый трогательный мультфильм Disney «Король Лев», в этом году отметивший 25-летие, также обзавелся ремейком. Показ анимационной ленты стартует в российских кинотеатрах с 18 июля 2019 года.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» («Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw»), Дэвид Литч

1 августа зрителей ждет продолжение крупной франшизы «Форсаж». По его сюжету, превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс будет вынужден объединить силы со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику — криминальному гению Брикстону. Главные роли в фильме исполнят Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стэйтем. Над сценарием новоявленного боевика поработал неизменный автор «Форсажей» Крис Морган.

«Однажды... в Голливуде» («Once Upon a Time in Hollywood»); Квентин Тарантино

Сюжет нового фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» разворачивается вокруг событий 1969 года на фоне убийств, организованных сектой «Семья» Чарльза Мэнсона. В центре истории — телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его друг-дублер Клифф Бут (Брэд Питт), пытающиеся пробиться в мир шоу-бизнеса. В актерский состав ленты вошли Марго Робби, Тимоти Олифант, Майкл Мэдсен и Тим Рот. Премьера в России — 8 августа.