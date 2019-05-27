«Аладдин» против домашних животных: что смотрят в России

Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма 1992 года «Аладдин» в премьерный российский уикенд собрал 363,5 млн рублей. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик», а самым примечательным персонажем — Джинн в исполнении голливудской звезды Уилла Смита. Главных героев знаменитой истории — оборванца Аладдина и принцессу Жасмин — сыграли менее известные актеры Мена Массуд и Наоми Скотт.

Новый мультфильм о «Тайной жизни домашних животных» собрал в России около 136 млн рублей за счет предварительных показов. Премьера очередной части анимационной франшизы состоится 30 мая. По мнению критиков, вторая часть мультфильма должна повторить (если не превысить) оглушительный успех первой, заработавшей в российском прокате более 2 млрд рублей.

Вторая неделя проката блокбастера «Покемон. Детектив Пикачу» принесла студии Warner Bros. около 97 млн рублей. Лента Роба Леттермана, заработавшая в мировом прокате $353,8 млн, своим успехом обязана всемирно известной японской франшизе и популярности приложения Pokemon Go.

БоевикуЧада Стахелски »Джону Уику 3» второй российский уикенд принес 72 млн рублей. Сиквел фильма «Джон Уик 2» с Киану Ривзом в главной роли продолжает историю суперкиллера. В новой ленте Джон Уик находится в бегах после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов и получения статуса изгоя. За голову Уика обещают заплатить $14 млн, и главные профессиональные убийцы со всего мира объявляют на него охоту.

Научно-фантастический фильма ужасов Дэвида Яровески «Гори, гори ясно» в премьерные выходные собрал 43,5 млн рублей. В фильме рассказывается об упавшем с неба ребенке, усыновленном супружеской парой. Добрые люди прилагают все усилия, чтобы воспитать ребенка и научить использовать свои неземные способности в добрых целях, но он начинает творить ужасные вещи.

Комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы» в третий уикенд российского проката собрала 24,5 млн рублей. Легкий фильм повествует историю двух авантюристок в исполнении Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

Постепенно заключительная часть саги о команде супергероев «Мстители: Финал» спускается с лидерских позиций. В четвертые российские выходные касса блокбастера режиссеров Энтони и Джо Руссо пополнилась на 15,5 млн рублей.

Очередная премьера недели, криминальный триллер «Красивый, плохой, злой», собрала в России 10,1 млн рублей. Фильм, снятый номинантом на «Оскар» Джо Беллингером, рассказывает о знаменитом американском убийце Теде Банди. В 70-х годах прошлого века он втирался людям в доверие благодаря врожденному обаянию и привлекательной внешности, после чего жестоко их убивал.

close Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой» (2019) Voltage Pictures

Американо-итальянский триллер «Ядовитая роза» открыл российскую кассу с 5,5 млн рублей. В центре сюжета детектива — бывший футболист Карсон Филипс, ставший частным детективом, который берется за дело об убийстве одаренного спортсмена-студента.

Романтическая драма «В метре друг от друга», вышедшая в России 1 мая, за прошедший уикенд заработала 3,8 млн рублей. Эта лента рассказывает трагичную историю любви двух подростков, которые из-за серьезного заболевания не могут даже друг к другу прикоснуться.