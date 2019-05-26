«Фрау и русский медведь»: зачем художница раздела Меркель

Российско-немецкая художница Екатерина Морэ заявила о желании презентовать федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель провокационную картину, написанную акриловыми красками. Об этом сообщает Bild. Согласно источнику, на холсте изображена сама Меркель — обнаженная, она едет верхом на красном медведе.

«Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина», — прокомментировала свою работу художница.

Также она отметила, что ее творение можно трактовать двояко: либо «Меркель покоряет русского медведя», либо «она похищена медведем».

На картину Морэ обратили внимание многие немецкие (а затем и российские) СМИ, и Екатерина поспешила похвастаться этим фактом в своем инстаграме.

«Фрау Меркель и русский медведь — нуждается [Россия] в большем влиянии Европы, или же речь идет о том, что ярых феминисток Европы посещают навязчивые сны о сильном медведе?» — подписала она один из снимков, на котором запечатлены фотографии ее холста на страницах немецких газет.

Немногим позднее художница заявила, что на время «завязывает с Меркель». По словам Екатерины, на волне возросшей популярности ее стали обвинять в сотрудничестве с Кремлем.

«Все, все, с Меркель пока завязываю, чтобы просмотры совсем не упали, — написала она. — А то меня еще и в сотрудничестве с Кремлем обвинять начали — помимо прочих, весьма противоречивых обвинений. В общем, будет теперь опять все мило-симпатично».

Согласно официальному сайту Морэ, родилась она в 1976 году в Ленинграде. Детство художницы прошло на Дальнем Востоке и Камчатке, а в Германию она переехала в 18-летнем возрасте. Там она выучила язык, а также «адаптировалась к новой культуре, создала семью, ощутила радости материнства» и начала заниматься художественным искусством.

На портале Екатерины среди прочего говорится, что в своих работах она «глубинно исследует мир женщины».

«Женщина. Прекрасная, яркая, динамичная. С задумчивым, пытливым взглядом. Любящая, трепетная, манящая. У нее есть сила и власть. Она знает, чего хочет, знает, куда идти. Она сильная и слабая одновременно. И в ней всегда тайна, недосказанность, — гласит описание на сайте. — Картины Екатерины Морэ — гимн женской красоте и чувственности!»

Екатерина исследует многогранность женщины, ее противоречия и контрасты: она красива и сексуальна, но порой не позволяет себе это проявлять. Она может быть добрым другом и злейшим врагом, как самой себе, так и окружающим. И где истоки ее женственности? Поэтому образ женщины для художницы — это образ самой души: загадочной, эмоциональной, зовущей в неведомые дали».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель поговорила по телефону с новоявленным президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив с ним ряд актуальных вопросов.

«Предметом разговора были особенности двустороннего сотрудничества между Германией и Украиной», — приводит его слова РИА «Новости»РИА «Новости».

В ходе звонка политики, в частности, поговорили о ситуации на востоке украинской территории и минском соглашении. По словам Зайберта, Зеленский и Меркель сошлись во мнении, что все минские соглашения необходимо выполнить.

Что касается самого Зеленского, то на днях он вышел на сцену МЦКИ «Октябрьский дворец» в Киеве во время концерта «Лиги Смеха», поприветствовав зрителей.

Согласно «Украинской правде», Владимир появился перед публикой вместе с остальными участниками шоу и станцевал. После этого президент поздоровался со зрителями, заявил, что больше текста у него нет, и поцеловал в лысину ведущего Евгения Кошевого, который забрал у Зеленского микрофон. Следом под аплодисменты зала украинский глава, который недавно снял с себя обязанности в проектах студии «Квартал 95», занял место рядом с супругой в первом ряду.