Тарантино и Ди Каприо отправили домой: названы победители Канн

Главное событие в мире авторского кино подошло к концу — 25 мая во Франции объявили лауреатов 72-го Каннского кинофестиваля. В этом году обладателем престижной награды — Золотой пальмовой ветви — впервые стал южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».

На фестивале картину окрестили сатирическим триллером о классовой борьбе. «Паразиты» рассказывает о бедной семье, которая любыми способами пытается изменить свое финансовое положение и устраивается на работу к богачам.

Пон Чжун Хо не в первый раз участвует в конкурсной программе фестиваля. В 2009 году режиссер привозил в Канны свой фильм «Мать», а в 2017-м — «Окчу», наделавшую немало шума. Скандал с участием Netflix, на платформе которого и вышла «Окча», и организаторов фестиваля разгорелся из-за требований французских кинотеатров. Согласно ним, показывать кино на стриминговых сервисах можно лишь спустя 36 месяцев после начала проката. Для Netflix отсутствие кинотеатрального проката — принципиальная позиция. В 2018 году стриминг-гигант окончательно поставил точку в вопросе об участии в Каннах.

Получая Золотую пальмовую ветвь, Пон Чжун Хо отметил, что его всегда вдохновляло французское кино. Он также выделил двух оказавших на него большое влияния режиссеров — Клода Шаброля и Анри-Жоржа Клузо.

Вторая по значимости награда — Гран-при — досталась первой темнокожей женщине-участнице Каннского фестиваля Мати Диоп. «Атлантик», повествующий о 17-летней девушке, которая тяжело переживает расставание с возлюбленным, стал ее дебютной полнометражной работой.

«Я думаю, мы все влюбились в этот фильм. Он полон поэзии, драматизма и мистицизма. Он рассказывает о трагедии, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно», — пояснил выбор жюри французский режиссер Энки Билал.

Приз за лучшую режиссуру ушел пионерам европейского социального кино братьям Дарденнам за фильм «Молодой Ахмед». Новая работа бельгийских режиссеров Жан-Пьера и Люка рассказывает историю мальчика, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам совершает нападение на свою учительницу арабского языка.

«Приз жюри» в этом году разделили между двумя картинами «Отверженные» дебютанта Ладжа Ли и бразильским вестерном «Бакурау» Клебера Мендонсе-Фильо. В прошлом документалист Ли превратил снятую в 2017 году короткометражку в полнометражный фильм, в котором история о противостояние преступных группировок рассматривается сквозь призму «Отверженных» Виктора Гюго. Что касается «Бакурау», то лента рассказывает о бедной деревне, внезапно исчезнувшей с электронных карт. Главную роль в ней исполнила трижды номинант на премию «Золотой глобус» Сония Брага.

Награды за лучшую мужскую роль удостоился испанский актер Антонио Бандерас, сыгравший в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава». Кроме того, бессменный композитор режиссера Альберто Иглесиас стал лауреатом премии Cannes Soundtrack за музыку к фильму.

Лучшей актрисой была объявлена Эмили Бичем за фильм «Маленький Джо» австрийской постановщицы Джессики Хауснер. Артистка исполнила роль сотрудницы лаборатории, которая занимается выращиванием цветка, делающего людей счастливыми.

В номинации «Лучший сценарий» победу одержала французская лента об однополой любви «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы. Особого упоминания жюри удостоился известный палестинский постановщик Элиа Сулейман за автобиограчисекую картину «Должно быть, это рай», где он сам исполнил главную роль. Он также получил приз международной федерации пресс «Фипресси».

Обладателем приза за лучшую короткометражную работу стал греческий режиссер Василис Кекатос за фильм «Расстояние между нами и небом». Специального упоминания жюри удостоилась Агустина сан Мартин («Монстр Бог»).

Днем ранее в Каннах раздали награды второй по важности программы «Особый взгляд». Гран-при получил фильм «Невидимая жизнь» бразильского режиссера Карима Айнуза. В свою очередь награда за лучшую режиссуру досталась россиянину Кантемиру Балагову за драму «Дылда». Позднее работа также получила награду от международной федерации кинопрессы.

Квентин Тарантино, представивший в рамках фестиваля премьеру «Однажды в Голливуде», остался без наград. 24 мая режиссер лично приехал на Каннский кинофестиваль, чтобы получить премию за собаку по кличке Бренди, которая сыграла в фильме.