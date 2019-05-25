Кто получил «леща»? Соловьев встретился с угрожавшим активистом

Состоялась личная встреча телеведущего Владимира Соловьева и активиста из Екатеринбурга Антона Дербенева, который обещал дать журналисту «крепкого леща».

«Сели-поговорили, оставляю ему право первого пера, чтобы он осмыслил, написал [итоги разговора]. Рукоприкладства не было, говорили довольно долго. Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами», — рассказал Соловьев РБК.

Реакция молодого человека, по словам журналиста, на предоставленные доказательства была разной.

«Но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много», — отметил телеведущий.

Как оказалось, Дербенев слышал только «вырванные из контекста фразы», по которым он и решил дать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Причиной их встречи стали высказывания Соловьева в эфире «Вести FM». 16 мая в эфире программы «Полный контакт» он назвал противников постройки православного храма в сквере Екатеринбурга «бесами».

«Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — так охарактеризовал Владимир Соловьем участников протестных акций.

Помимо этого, он сравнил стихийные митинги протестующих против строительства храма с крестным ходом. «20 тысяч человек пришли на крестный ход». «Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов», — обратил внимание Соловьев. После этих слов екатеринбургский активист Антон Дербенев и решил лично встретиться с Соловьевым.

Спустя несколько дней телеведущий пригласил его на встречу. «Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом. Рассчитываю на порядочность Владимира, что не буду потоптан ногами его фанатов или облит зелёнкой», — написал на своей странице в фейсбуке Дербенев.

Напомним, что протестующие вышли на улицы Екатеринбурга 13 мая. Жители города призывали местные власти убрать ограждения, которые были установлены вокруг предполагаемого место стройки храма Святой Екатерины. Горожане пытались таким образом защитить городской сквер от планируемой застройки. Протесты продлились несколько дней.

В первые два дня, по сообщениям местных СМИ, вышли порядка 2 тыс. недовольных. Как рассказывал губернатор Свердловской области, митингующие «конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер».

За три дня протестных акций правоохранители задержали порядка 100 человек, составив в их отношении более сотни протоколов, передает РИА «Новости». Более 20 участников протестов были арестованы на срок от трех до десяти суток по статье «Мелкое хулиганство».

22 мая появились результаты опроса екатеринбуржцев, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для того, чтобы власти увидели истинную точку зрения жителей города.

По итогам голосования, 74% опрошенных посчитали, что выбранное место — городской сквер — «скорее неудачное». В то же время, результаты другого вопроса показали, что 58% считают, что, если и строить храм, то в другом месте. При этом 18% респондентов выразили мнение, что от строительства храма необходимо отказаться.

94% прошедших опрос знали о том, что местные власти планируют построить храм к 300-летию города. При этом лишь 39% отметили значимость постройки.

По мнению губернатора области Евгения Куйвашева, эти результаты дают ясное понимание того, что из дальнейшего исследования мнения горожан сквер у Театра драмы стоит исключить, так как «при подборе площадки были допущены ошибки».

Он пообещал обратиться к мэру города Александру Высокинскому «с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса», который будет сделан после определения мест, пригодных, по мнению жителей, для строительства. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — отметил глава региона.

При этом сам мэр не настроен ничего исключать. Такое мнение он выразил на встрече со сторонниками строительства собора, передает Znak.com. По его словам, которые приводит «Екатеринбург Онлайн», будет еще дискуссия, так как «итоговое решение принимает дума».

В настоящее время проводится сбор предложений горожан по выбору места строительства храма. По его итогам будет проведено рейтинговое голосование, в ходе которого жители проголосуют за понравившуюся им площадку для постройки.