Ответит за «леща»: Соловьев принял вызов угрожавшего активиста

Российский телеведущий Владимир Соловьев согласился на живое общение с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, пообещавшим «дать ему леща». Об этом уральский правозащитник написал в фейсбуке, обозначив время и место встречи. Для этого он специально прилетел в Москву.

Напомним, ранее Соловьев назвал противников строительства храма в Екатеринбурге бесами и заявил о намерении их «изгонять». В ответ на это Дербенев пообещал приехать в столицу, чтобы дать «крепкого леща» Соловьеву.

«Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом.

Рассчитываю на порядочность Владимира, что не буду потоптан ногами его фанатов или облит зеленкой», — написал Дербенев.

Ранее Соловьев получал вызов на дуэль от краснодарского журналиста Кирилла Гурьева – репортера возмутили слова ведущего о протестующих против строительства храма.

В обращении к Соловьеву Гурьев обвинил его в «оскорблении не только екатеринбурженцев, но и всего остального уважающего себя общества».

«Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать», — написал Гурьев.

Также журналист дал Соловьеву право на выбор формата дуэли, заявив о готовности встретиться с ним «на ринге, на татами, на чем угодно». При этом Гурьев выразил уверенность в том, что Соловьев проигнорирует его слова или, «в лучшем случае», позовет к себе на передачу.

«Но я к тебе не пойду по двум причинам: во-первых, для любого здравомыслящего человека недопустимо ходить на давно дискредитировавшие себя каналы и передачи, даже ради эфирного времени, а во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад», — сказал Гурьев.

При этом он подчеркнул, что не занимается ни боксом, ни каким-либо силовым спортом. Гурьев признался ведущему «Радио Свобода», что верит в бога, но ситуация со строительством храма в Екатеринбурге его расстроила.

Вопреки подозрениям журналиста, Соловьев отреагировал на его слова. Телеведущий подверг сомнению наличие чести у своего оппонента и обвинил его в попытке прославиться за счет обсуждения проблемы.

«Вы понимаете, что как только раз вы кому-нибудь говорите «да», у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться.

Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут! Вспомните, как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость. Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступает!» — цитирует его RNS.

Также Соловьев посмеялся над тем, что Гурьев опубликовал свое обращение на канале под названием «Человек Пельмень».

«Этот человек себя называет «человек-пельмень». В следующий раз мне отвечать «человеку-колбаске», «человеку-бородинскому хлебушку», «человеку-торшеру»? Тортик Наполеон у нас в третьей палате... Бесноватые же всегда есть, но я с кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? «Человек-пельмень», — ему нужна психиатрическая помощь», — посоветовал Соловьев.

В комментарии ФАН ведущий выразил сомнение в том, что Гурьев действительно является журналистом.

«Кто-нибудь раньше про этого человека слышал? Почему все решили, что он журналист? Чем у нас прославился? Ничем. Зато все знают, что он себя называет «человек-пельмень»… Это все сталкерство, обычное и понятное. Просто как это часто бывает: когда начинаешь гонять бесов, они вылазят из разных мест», — сказал Соловьев.

Акции против строительства собора Святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы начались в Екатеринбурге 13 мая. По результатам опроса ВЦИОМ, 74% жителей назвали выбранное место неудачным для строительства храма.