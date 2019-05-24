«Опасные пьяницы»: журналист CNN оскорбил Россию

Американский журналист Джим Шиутто в эфире популярной ночной программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» на канале CBS сравнил россиян с «пьяным другом на вечеринке». По его мнению, такие друзья часто оказываются опасными.

Уточняется, что Шиутто упомянул об этом во время обсуждения своей новой книги про угрозы и вмешательство со стороны России в политическую обстановку США.

По мнению корреспондента телеканала CNN Джима Шиутто, Россия вместе с Китаем ведут скрытые нападения на США. Он подчеркнул, что российская сторона представляет собой опасную краткосрочную угрозу, а Китай — более серьезную и долгосрочную.

В феврале этого года ведущий «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» Стивен Кольбер в выпуске, посвященном двухлетней годовщине расследования «российского дела», высмеял президента США Дональда Трампа.

Телеведущий отметил, что поведение Трампа постепенно стало ощущаться многими американцами как норма. По его словам, Трамп предпочел бы, чтобы на телевидении не говорили про «российское дело».

«Пожалуйста, не делайте этого. Пожалуйста, не забывайтесь. Я просто хочу напомнить вам, что это легкое тошнотворное чувство, которое вы испытываете, из-за того, что в течение последних двух лет Дональд Трамп крутил вас в стиральной машине, полной дерьма», — сказал Колберт.

По его словам, Трамп предпочел бы, чтобы на телевидении не говорили про «российское дело».

В 2017 году Стивен Кольбер принял участие в программе «Вечерний Ургант». Позднее в эфире собственного шоу телеведущий поделился впечатлениями от визита в Россию и общения с коллегой.

«Я, конечно, раньше тоже снимал передачи за границей, но никогда настолько не хотел поскорее оказаться дома», — в шутку сказал Кольбер.

Он также отметил, что поездка готовилась в атмосфере секретности. Предполагалось, что визит останется незамеченным, но его планы оказались раскрыты из-за того, что он написал о них в твиттере. Кольбер рассказал о себе как о спецагенте, который приехал контактировать с высокопоставленными лицами в России. По его словам, за ним по пятам ходили «агенты правительства и мордовороты», якобы дежурившие у него под дверью.

Телевизионщик также рассказал о посещении шоу «Вечерний Ургант», которое во многом, по его убеждению, является «калькой» с передачи Кольбера. Он назвал Ивана Урганта талантливым ведущим и поиронизировал над тем, что формат российской программы скопирован с его и многих других американских вечерних шоу.

«Для тех из вас, кто не знаком с российскими ночными телешоу, они могут показаться довольно экзотическими. Белый мужчина-ведущий выступает с юмористическим монологом, затем садится за стол и берет интервью у знаменитостей. Каким-то образом это работает», — подметил Кольбер, вызвав смех у гостей студии.

В начале мая журналисты CNN возмутились после того, как стало известно, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп не поднимал вопрос о «российском вмешательстве» в выборы в США.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года. В то же время в тексте расследования утверждалось об обнаруженных попытках России повлиять на эти выборы. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс.

Отмечалось, что журналистку Лору Джарретт возмутило, что лидеры обеих стран позволили себе «пошутить» на эту тему.

«Похоже, президент [Трамп] не только не намерен это обсуждать, но и не собирается что-либо предпринимать по этому поводу в будущем», — заявила Джарретт.

Реакцию Трампа также раскритиковали журналисты Вольф Блитцер, Фил Мадд и Джеки Куцинич.

«Это объясняется тем, что президент всегда приравнивает «российское дело» к своей легитимности в качестве главы государства», — заметила Куцинич.