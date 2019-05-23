«Аладдин», покемоны и Джон Уик: на что пойдут в России

Киноадаптация одноименного мультфильма «Аладдин», согласно прогнозам, в премьерные российские выходные соберет 350 млн рублей. Самым примечательным персонажем ленты Гая Ричи станет Джинн в исполнении голливудской звезды Уилла Смита. Главных героев знаменитой истории — оборванца Аладдина и принцессу Жасмин — сыграли менее известные актеры Мена Массуд и Наоми Скотт.

Во вторую неделю проката блокбастер «Покемон. Детектив Пикачу», основанный на одноименной игре для приставки Nintendo 3DS, принесет студии Warner Bros. 110 млн рублей. Лента Роба Леттермана, собравшая в мировом прокате $196,2 млн, обязана своим успехом всемирно известной японской франшизе и успеху приложения Pokemon Go.

Третьей ленте о наемном убийце Джоне Уике второй уикенд в России принесет около 90 млн рублей. Сиквел фильма «Джон Уик 2» с Киану Ривзом в главной роли продолжает историю суперкиллера. В новой ленте Джон Уик находится в бегах после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов и получения статуса изгоя. За голову Уика обещают заплатить $14 млн, и главные профессиональные убийцы со всего мира начинают на него охотиться.

Премьера научно-фантастического ужастика Дэвида Яровески «Гори, гори ясно» на по итогам этих выходных также соберет около 90 млн рублей. В фильме рассказывается об упавшем с неба мальчике, которого усыновляет супружеская пара. Они пытаются воспитать его и научить использовать свои способности в добрых целях, но в ребенке из другого мира просыпаются злые качества.

Комедия Криса Эддисона «Отпетые мошенницы», повествующая историю двух авантюристок в исполнении Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон, в третий уикенд проката заработает 25 млн рублей. Одна из главных героинь картины предпочитает идеально спланированные крупные аферы и вращается в высшем обществе, в то время как другая привыкла довольствоваться быстрыми и несложными схемами. Впоследствии девушкам придется сразиться друг с другом в погоне за деньгами молодого миллиардера.

Постепенно заключительная часть саги о команде супергероев «Мстители: Финал» спускается с лидерских позиций. В четвертые российские выходные касса блокбастера режиссеров Энтони и Джо Руссо пополнится на 15 млн рублей. Неделю назад фантастическая лента уступила лидерство в российском бокс-офисе фильму о покемонах.

Криминальный триллер «Красивый, плохой, злой», снятый номинантом на «Оскар» Джо Беллингером, в премьерный уикенд может собрать 10 млн рублей. Главный герой ленты — знаменитый американский маньяк-убийца Тед Банди. В 70-х годах прошлого века он втирался людям в доверие благодаря врожденному обаянию и привлекательной внешности. В общей сложности Банди забрал жизни более 30 человек.