«Аладдин», «Игрища престолов» и другие премьеры недели

«Аладдин» («Aladdin»), Гай Ричи

Безусловно, главная премьера недели. Новый «Аладдин» — это ремейк легендарного одноименного диснеевского мультфильма с живыми актерами. Роли обаятельного вора и его любимой принцессы исполнили не самые известные для российского зрителя актеры (Мена Массуд и Наоми Скотт соответственно), зато в образе Джинна здесь предстал сам Уилл Смит, а режиссером картины выступил автор знаменитых «Большого куша» и «Карты, деньги, два ствола» Гай Ричи.

«Гори, гори ясно» («Brightburn»), Дэвид Яровески

После увольнения из Disney (которое, кстати, уже отменили) автор «Стражей галактики» Джеймс Ганн даром время не терял и до начала работы над сиквелом «Отряда самоубийц» спродюсировал хоррор «Гори, гори ясно». Создатели фильма предлагают поразмышлять над любопытным вопросом: что, если ребенок, наделенный сверхспособностями, вместо того, чтобы стать супергероем, окажется зловещим созданием? Над сценарием картины, к слову, работали брат и кузен Ганна Брайан и Марк.

«Красивый, плохой, злой» («Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile»), Джо Берлингер

Основанный на реальных событиях криминальный триллер «Красивый, плохой, злой» обращается к истории Теда Банди, знаменитого маньяка-убийцы, орудовавшего в 70-х годах прошлого века в США и погубившего жизни более 30 человек, в доверие к которым втирался он благодаря врожденному обаянию и привлекательной внешности. Ленту, роли в которой исполнили Зак Эфрон, Лили Коллинз, Джон Малкович и Джим «Шелдон» Парсонс, снял номинант на премию «Оскар» Джо Берлингер.

close Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой» (2019) Voltage Pictures

«Ядовитая роза» («The Poison Rose»), Франческо Синкуемани, Джордж Галло, Лука Джалберто

В центре сюжета американо-итальянской картины — экс-звезда футбола, а ныне частный детектив Карсон Филипс, берущийся за дело об убийстве одаренного спортсмена-студента, за которым на самом деле стоят чуть более серьезные люди, чем кажется поначалу. Говоря про детективный триллер, также попросту необходимо рассказать о его касте, включившем в себя Джона Траволту, Моргана Фримана, Брендана Фрейзера, Фамку Янссен и Роберта Патрика.

«Игрища престолов» («Purge of Kingdoms: The Unauthorized Game of Thrones Parody»), Ара Пайая

Всего спустя несколько дней после премьеры заключительной серии суперхита HBO на большие экраны выходит полнометражная пародия на легендарное шоу по романам Джорджа Мартина. Лента, снятая в стиле условного «Муви 43» (все-таки «Очень страшное кино» — немного другой уровень), расскажет о хитроумном плане Жирного короля, пригласившего лордов Восьми королевств на грандиозный пир якобы с целью положить конец распрям, а на самом деле — всех их уничтожить. По ходу развития сюжета лента познакомит зрителей с такими персонажами, как Дэнис, Матерью драконов, Боббом, Арианой и Сансией Сторками, Джоном Доу, Курсеей и многими другими.