Охота на диссидента: Михалков спродюсирует кино о Корчном и Карпове

Режиссер Алексей Сидоров и продюсер Леонид Верещагин рассказали о подготовке к созданию фильма о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года. Представители студии «ТриТэ» Никиты Михалкова планируют привлечь к съемкам в новой спортивной драме популярных артистов — главные женские роли могут исполнить Ева Грин и Милла Йовович. Об этом Сидоров и Верещагин рассказали во время очной защиты проектов компаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, сообщает ТАСС.

«Мы откроем новую страницу в спортивном и шахматном кино. Есть идеи по поводу звезд международных, нам было бы интересно поработать с Миллой Йовович», — заявил режиссер.

Реклама

Бюджет фильма составит 550 млн рублей, при этом большую часть затрат (350 млн рублей) студия планирует покрыть за счет Фонда кино. По словам продюсера, такая крупная сумма обусловлена привлечением к участию в картине культового режиссера и популярных артистов .

«Мы расскажем историю об одном из самых драматичных матчей на звание чемпиона мира по шахматам — советское время, 1978 год, [советский, а ныне российский шахматист Анатолий] Карпов стал [двенадцатым] чемпионом мира после того, как [американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира Роберт] Фишер отнял это [звание] у советской шахматной школы, которая доминировала в течение четверти века, и Карпов стал чемпионом мира, так и не сыграв с Фишером», — рассказал Верещагин.

Студия Михалкова является создателем нескольких спортивных драм: в частности, ей принадлежат основанные на реальных событиях «Легенда № 17» и «Движение вверх». Весной 2018 года «ТриТэ» выпустила приуроченный к чемпионату мира по футболу фильм «Тренер», режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в котором стал Данила Козловский.

В новой ленте события будут разворачиваться вокруг победителя матча за шахматную корону, чемпиона мира Анатолия Карпова. Также одной из ключевых фигур этой истории является его главный оппонент, советский и швейцарский шахматист Виктор Корчной. Гроссмейстер претендовал на звание чемпиона мира с начала 1960 годов и был участником матчей на первенство мира 1978 и 1981 годов.

Четырехкратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Ленинграда, победитель двух межзональных турниров на первенство мира, двукратный победитель матча претендентов, сыграл три матча с Анатолием Карповым за звание чемпиона мира.

В составе советской сборной Корчной шесть раз становился чемпионом Всемирных шахматных олимпиад и пять раз чемпионом Европы. В 25 лет благодаря победам в престижных мировых турнирах он уже обладал званием гроссмейстера.

После проигрыша Карпову в претендентском матче в 1974 году Корчной негативно высказался о победителе в интервью: по словам гроссмейстера, он уступил из-за «давления сверху».

Советский спорткомитет жестоко отреагировал на это заявление — коллеги опубликовали против Корчного коллективное письмо, ему уменьшили стипендию и запретили выезд за границу. В 1976 году шахматиста лишили звания заслуженный мастера спорта СССР.

Давление со стороны соотечественников побудило его покинуть страну в поисках политического убежища. В Нидерландах спортсмену отказали в гражданстве, но дали вид на жительство.

В 1978 году на Филиппинах состоялась легендарная встреча Корчного и Карпова за звание чемпиона мира, которой будет посвящена лента студии Михалкова. Корчной уступил решающую партию сопернику, который на 20 лет моложе его, и проиграл со счётом 5:6. Их следующая встреча на чемпионате мира состоялась в 1981 году в Италии, где Корчной снова уступил Карпову.

После отказа в Нидерландах гроссмейстер получил швейцарское гражданство и поселился в городе Волен. В 1990 году был реабилитирован и приглашен обратно на родину, но отказался от этого предложения, продолжая выступать за Швейцарию на международных соревнованиях.

Корчной скончался в 2016 году в возрасте 85 лет, и на момент смерти был старейшим играющим шахматистом в мире. Идеи и разработки спортсмена вошли в современные варианты шахматных методик. Также он является автором нескольких книг. Анатолию Карпову на данный момент 67 лет, он с 1995 года активно занимается политикой и является депутатом Государственной думы.

В память о Корчном в 2017 году прошел традиционный цюрихский шахматный фестиваль, который носил имя выдающегося гроссмейстера. На его роль в предстоящем фильме планируют пригласить актера Константина Хабенского.