Новое ЧП в Третьяковке: голые люди в стрингах вешают свои картины

Посетитель Третьяковской галереи разделся до трусов и в таком виде прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея», — приводит слова собеседника издание.

По данным СМИ, тело мужчины было разрисовано рунами и покрыто золотой краской. Как пишет сайт kp.ru, необычный посетитель находился в музее не один, а с напарником. Отмечается, что в тот момент, когда внимание публики было привлечено к нему, его коллега повесил на стену свою картину. По мнению художника, таким образом «музей стал лучше».

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Сообщается, что никто из сотрудников не остановил голого мужчину, а полиция никого не задержала. В свою очередь представитель пресс-службы Третьяковки Анна Котляр заявила, что руководство было не в курсе акции. «Будем разбираться», — сказала она.

За последнее время Третьяковка уже оказывалась в центре скандала. В конце января их столичного музея была украдена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. По словам одного из очевидцев случившегося, похититель средь бела дня снял полотно со стены, а затем как ни в чем не бывало покинул галерею.

На следующий день подозреваемый в краже Денис Чуприков был арестован, а спустя Таганский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца. Тогда же стало известно, что Чуприков на самом деле отказывается признавать свою вину, а его защита уже подала апелляцию на решение суда об аресте.

В свою очередь председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, посетившая подозреваемого в изоляторе временного содержания, заверила, что мужчина намеревался самостоятельно вернуть музею украденное полотно.

Картина вернулась в Третьяковку 1 февраля — посмотреть на пострадавший шедевр, согласно СМИ, пришли сотни человек, которых заинтересовало полотно, в одночасье ставшее сверхпопулярным.

Тогда в пресс-службе Министерства культуры России сообщили о том, что гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой был объявлен выговор после кражи картины «Ай-Петри. Крым».

Сообщается, что выговор объявлен за нарушение «инструкции по учету и хранению музейных ценностей», а также приказа Минкультуры «Об утверждении типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях — памятниках истории и культуры».

Кроме того, министерство посоветовало наказать дисциплинарными взысканиями ряд сотрудников музея, после чего отчитаться об их исполнении.

Уточняется, что должен быть уволен начальник службы безопасности музея. Выговоры получат главный хранитель, начальник выставочного отдела, руководитель отдела музейных смотрителей, заведующий сектором отдела музейных смотрителей, ответственный хранитель выставки и главный инженер учреждения, а также ряд сотрудников службы безопасности.

По сообщению сотрудников Минкультуры, в ходе проверки, которая была организована по поручению министра Владимира Мединского, в Третьяковской галерее выявлено «неисполнение руководством и сотрудниками галереи своих служебных обязанностей, непринятие ими исчерпывающих мер по созданию базовых условий, обеспечивающих сохранность экспонатов».

Исходя из заключения экспертов, в ведомстве подчеркивают, что кража картины состоялась «в результате раскоординированности действий структурных подразделений музея».

В начале февраля из музея уволилась по собственному желанию смотрительница, работавшая в зале, из которого 27 января была похищена картина. В администрации музея пояснили, что покинувшая должность женщина в момент кражи из-за особенностей характера не смогла повести себя так, как было необходимо, «впав в оцепенение».