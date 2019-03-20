Маньяки и сектанты: как Тарантино убил жену Романа Поланского

Опубликован трейлер грядущего фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

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Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на осведомленные источники, мировая премьера каптины может состояться на Каннском кинофестивале. Отмечается, что сам показ, вероятно, пройдет 21 мая: ровно через 25 лет после того, как публика впервые увидела «Криминальное чтиво».

Сюжет фильма разворачивается в Голливуде 1969 года на фоне убийств, организованных сектой «Семья» Чарльза Мэнсона. Картина расскажет об известном телевизионном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его постоянном друге-дублер Клиффе Буте (Брэд Питт), которые пытаются пробиться в мир шоу-бизнеса.

«По сюжету, Рик Далтон и Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии», — говорится в комментарии к трейлеру.

В съемках фильма также приняли участие Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот и Люк Перри. Для последнего роль в фильме оказалась последней — актер скончался 4 марта после инсульта. Кроме того, на роли в новой ленте утверждены Лина Данэм, Остин Батлер, чилийская актриса Лоренца Иззо и Майя Хоук.

«Однажды в Голливуде» станет девятой по счету работой Квентина Тарантино. После десятой ленты Тарантино намерен уйти из кино. Выход фильма на широкий экран запланирован на 26 июля. В России картина выйдет 8 августа.

Примечательно, что еще до начала съемок Тарантино лично встретился с родной сестрой убитой сектой Мэнсона Шэрон Тейт, Деборой, которая поначалу выступала против съемок фильма. Постановщик показал ей свой сценарий и сумел заверить женщину в том, что отнесется к ее семейной трагедии со всем уважением.

Позже Дебора рассказала журналистам, что убедилась в исключительно благородных намерениях Квентина, и назвала будущий фильм «не тем, что люди себе представляют при виде имен Тарантино и Мэнсона рядом».

Также женщина поблагодарила создателей фильма за то, что они согласились изменить дату премьеры, которая теперь не совпадает с 50-летней годовщиной убийства Шэрон.

Сам Тарантино подчеркивал, что возлагает на актерский дуэт Питта и Ди Каприо большие надежды: «Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда».

Артисты уже снимались в фильмах режиссера — Питт в «Бесславных ублюдках», а Ди Каприо — в «Джанго Освобожденном».

В свою очередь Ди Каприо рассказывал, что рад участию в новом проекте кинематографиста. «Я очень воодушевлен предстоящей работой с Брэдом Питтом», — признался актер, добавив, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом «Поющие под дождем».

В декабре прошлого года СМИ писали, что Тарантино может втайне от поклонников готовиться к съемкам сериала. Подозрения возникли после того, как было обнаружено, что имена персонажей предстоящей ленты «Однажды в Голливуде» и классического сериала-вестерна 70-х «Лансье» подозрительно совпали.

Отмечается, что одного из героев будущей картины зовут Скотт Лансье — точно такая же фамилия принадлежала персонажу вестерна, транслируемого с 1968 по 1970 годы на американском канале CBS.

The Hollywood Reporter также выяснило, что Тарантино вел переговоры со вдовой правообладателя сериала, сценариста Сэмюэла А. Пиплза для заключения сделки, однако итоги их встреч на данный момент остаются неизвестными.

Ранее культовый постановщик уже снимал современные вестерны с элементами других жанров — «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». При создании первой картины Квентин вдохновился итальянским хитом «Джанго» 1966 года постановщика Серджио Корбуччи, а при съемках второй — «Великолепной семеркой» 1960-го Джона Стерджеса.

Классический вестерн-сериал «Лансер» 70-х рассказывает историю владельца ранчо, который вместе со своими сыновьями пытается сохранить свое имущество. Главные роли в нем исполнили Эндрю Дагган, Джеймс Стэйси и Уэйн Мондер.