Умерла звезда фильма «Девчата»

В возрасте 91 года ушел из жизни народный артист России Анатолий Адоскин. Согласно пресс-службе Театра имени Моссовета, знаменитый актер скончался в среду, 20 марта. Отмечается, что дата и время прощания с Анатолием Михайловичем будет объявлена позднее.

О причинах смерти народного любимца на данный момент не сообщается.

На трагическое известие среди прочих отреагировала известный режиссер Светлана Дружинина, признавшаяся, что ей печально слышать об уходе коллег.

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«Печально слышать новости об уходе коллег. Анатолий Адоскин не только прекрасный комедийный и характерный киноактер, но и очень глубокий драматический артист, а также серьезный писатель. Прочитав его книгу, можно ощутить интонацию времени, в котором творили такие большие актеры, как Фаина Раневская, Ростислав Плятт и другие, — отметила народная артистка страны.

— На презентации книги я сказала: «Если бы я знала, что ты столь серьезная, столь начитанная, столь философствующая личность, я бы никогда не позволила такой фамильярности, с которой хлопнула тебя по голове в картине «Девчата» с фразой «Шляпу, между прочим, так не носят!»

Между прочим, эта фраза была столь популярна в 70-е годы, что позволяла мне, стоя перед пустыми прилавками магазинов, при произнесении этих магических слов, тут же получать в руки спрятанную синюю курицу, завернутую в газету, чтобы никто никогда не увидел и не знал этого «преступления». Эта фраза позволяла мне кормить мою семью, моих детей...»

В свою очередь актриса Ольга Кабо, игравшая вместе с Адоскиным в театре, заявила, что Анатолий Михайлович был очень отзывчивым человеком, который всегда поддерживал менее опытных коллег по сцене.

«Когда мы играли в театре, он всегда присутствовал за кулисами и всегда поддерживал всех артистов. Мне казалось, что у нас с ним какая-то особая связь, потому что он мне всегда говорил теплые, добрые слова и всегда очень поддерживал тем, что присутствовал на моей сцене, — вспомнила Кабо. — Когда я делала литературные постановки по творчеству Ахматовой и Цветаевой, он много о них рассказывал и погружал меня в атмосферу тех лет, будто бы все происходящее могло иметь отношение ко мне тоже. Он был ценителем искусства, виртуозным артистом».

Народный артист Евгений Стеблов при этом подчеркнул, что познакомился с Адоскиным более 50 лет назад, начав работать со знаменитым актером еще в далеком 1966-м.

«Я играл зубного врача, а он — историю клоуна. Потом фильм художественный сняли по этому материалу. С тех пор вся моя судьба шла параллельно с Толей. Через него я получил приглашение перейти в театр Моссовета, в котором уже бог знает сколько лет работаю», — приводит его слова РЕН ТВ.

Согласно Стеблову, они с Адоскиным «понимали друг друга всю жизнь». «Это, конечно, печальное очень событие. Я только что об этом узнал, врасплох застало. Жизнь у него была большая, интересная», — заключил Евгений.

В то же время звезда фильма «Брат» Виктор Сухоруков подчеркнул, что усопший был «мощным» человеком своего времени.

«Это, конечно, горе. Конечно, в таком возрасте люди уходят, и хочется только позавидовать, что за ним огромная жизнь. Много весен, много ролей, много встреч, наверное, в его жизни были и горе, и радости, и удачи, и неудачи, успехи и поражения, но в данном случае это одно из последних старинных деревьев, которые срублены в театре имени Моссовета», — сказал он.

Актер также поведал, что Адоскин до последнего рвался на сцену. «Говорил: «Я приду, я готов». В профессии актера заложено особое вещество, попробовав его, организм требует этого вещества — выхода на сцену. Будучи больным, он собирался, напоминал, что готов к игре», — отметил Виктор.

Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. Окончив студию при Театре имени Моссовета, он вскоре вошел в труппу театра — и выступал на его сцене более 50 лет. Яркой получилась и карьера артиста в кино — на его счету более 50 ролей в различных фильмах, включая ленты «Девчата», «Братья Карамазовы», «Два капитана», «Москва-Кассиопея» и многие другие.