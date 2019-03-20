Тяжелое заболевание? Что случилось с Еленой Ваенгой

Певица Елена Ваенга заявила об отмене нескольких концертов из-за болезни. Об этом 42-летняя исполнительница сообщила в своем инстаграме.

«Заболела сильно, петь «нечем». Сызрань, Саратов, Самара, Волгоград, вернусь и спою. Обещаю», — написала артистка в социальных сетях.

Поклонники Ваенги, что примечательно, крайне тепло восприняли информацию об отмене выступлений, пожелав кумиру здоровья.

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«От всей души желаю здоровья! Вы — лучшая. Обожаю ваши песни, они жизненные! Дай Бог вам здоровья и творческого успеха», — заявила в комментариях одна из слушательниц Елены. «Выздоравливайте. А мы подождем. Главное — ваш бесценный талант и незабываемый голос. Волгоград с вами», — написал другой пользователь инстаграма.

Немногим ранее — в середине минувшего ноября — в сети появилась информация о госпитализации Ваенги. Слухи о попадании в больницу загадочными фотографиями и минорными подписями к ним частично подтвердила о сама артистка.

На одной из публикаций в профиле звезды Ваенга была изображена с закрытыми глазами — при этом в геолокации певица указала «Реанимацию», а само фото сопроводила странным комментарием: «Вот так выглядит умирающая боль... Жалейте только время... И слезы детей, чем бы они не оправданы. Выхожу из больницы и бью тату: ответственность, честь, вера, преданность и имя сына — «Иван». Затем артистка поделилась с подписчиками снимком тарелки с блинами (поклонники Ваенги при этом вспомнили, что это традиционное поминальное блюдо в русской культуре), стоящей на подоконнике. Данную фотографию исполнительница подписала словами: «Воспоминания моей жизни...» Следом в социальных сетях Елены появилось также изображение черного квадрата.

Кроме того, Ваенга подтвердила догадки о госпитализации и официально, опубликовав видео из больничной палаты. На кадрах было видно, как Елена сидит на кровати в халате с забинтованной правой рукой. Певица среди прочего уточнила, что находилась в Введенской больнице в Санкт-Петербурге. О причинах госпитализации тогда она, впрочем, решила умолчать.

В июле 2018 года Ваенга также отменила свое выступление в театральной постановке. Говоря о сильной травме шеи, она подчеркнула, что практически не может передвигаться. Еще ранее — в январе 2017-го — российская исполнительница оказалась в госпитале из-за гриппа. По причине тяжелой болезни ей тогда пришлось перенести два концерта: в латвийском Даугавпилсе и эстонском Тарту.

Добавим, что летом 2018 года Ваенга жестко раскритиковала молодую певицу Елизавету Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка.

«Какая же это чудовищная [чепуха], а «все» как с катушек. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», — написала Ваенга в инстаграме.

Данный пост появился в аккаунте Ваенги спустя несколько недель после громкого конфликта с участием Земфиры Рамазановой, Монеточки и еще одной молодой российской звезды — Гречки (Анастасия Иванова). Поводом для скандала стало резонансное заявление Земфиры, в котором она основательно прошлась по юным коллегам.

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», — отметила певица.

Что интересно, Монеточка и Гречка оставили «укол» Земфиры практически без ответа, однако за молодых исполнительниц среди прочих вступился продюсер Александр Ионов и музыкант Сергей Шнуров, выразивший мнение, что певица в данном случае позволила себе «брюзжание, которое не идет никому».

«Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, у нее гармония [украдена] у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь!» — заявил он в интервью изданию «Сплетник».