«В объятиях лжи», «Стертая личность» и другие премьеры недели

«В объятиях лжи» («Greta»); Нил Джордан

Психологический триллер Нила Джордана («Интервью с вампиром», «Майкл Коллинз», «Завтрак на Плутоне», «Жестокая игра») интригует и занимательным сюжетом, и крышесносным актерским дуэтом, состоящим из Хлои Грейс Морец, которая к своим 22 годам имеет в резюме около 50 больших ролей, и блистательной Изабель Юппер («Золотой глобус» за фильм «Она»), в свои 66 (!) выглядящей максимум на 30. История рассказывает о молодой девушке Фрэнсис, которая случайно встречает пожилую Грету и позволяет ей окутать себя материнскими чувствами — вскоре, впрочем, выясняется, что ни о какой случайности речи и не шло.

В центре сюжета очередной военной драмы отечественного (в данном случае — российско-сербского) производства — секретная операция по захвату аэродрома Слатина в Косово во время вооруженного конфликта НАТО против Югославии. Выход картины приурочен к 20-летней годовщине бомбардировки бывшего балканского государства. Одну из ролей в ленте, что примечательно, исполнил сам Эмир Кустурица, пятикратный лауреат Каннского кинофестиваля, родившийся в Сараево.

«Волшебный парк Джун» («Wonder Park»); Дилан Браун

Добрый детский мультик, чем-то отдаленно напоминающий знаменитый «Сезон охоты». По сюжету — девочка Джун, однажды обнаруживающая, что ее волшебный парк развлечений реален, заручившись помощью друзей-зверят, пытается спасти детище своей фантазии. Яркая анимация, милые шутки и веселые приключения — все это, естественно, в «Парке» присутствует.

«Закатать в асфальт» («Dragged Across Concrete»); С. Крэйг Залер

Остросюжетный боевик «Закатать в асфальт» американского режиссера Крэйга Залера рассказывает о бывших офицерах полиции — старожиле Риджмане и его безбашенном младшем напарнике Энтони, которые находят себя в криминальном мире. Главные роли в ленте исполнили Дженнифер Карпентер («Области тьмы»), Мел Гибсон («Храброе сердце»), Винс Вон («По соображениям совести») и Дон Джонсон («Полиция Майами. Отдел нравов»).

Сюжет двукратного номинанта «Золотого глобуса» основан на реальных событиях и затрагивает непростую тему взаимоотношений родителей и детей, видящих и чувствующих мир отлично друг от друга. Это история о сыне баптистского пастора, существующего в консервативном обществе, который еще подростком осознает свою гомосексуальность и — дабы не расстраивать мать и отца — соглашается на «лечение» своей ориентации. Отличительной чертой картины является ее мощнейший актерский состав — Лукас Хеджес, Николь Кидман, Рассел Кроу и Джоэл Эдгертон (он же, к слову, и поставил фильм).

«Другой» («The Hole in the Ground»); Ли Кронин

Ирландский хоррор «Другой» попытается напугать зрителей многообещающей сказкой о матери, переезжающей вместе с маленьким сыном в дом на окраине небольшого городка. Однажды женщина обнаружит своего ребенка в лесной чаще рядом с воронкой, образовавшейся от падения метеорита, и будет счастлива, что с ее чадом ничего не случилось. Спустя некоторое время, однако, она поймет, что вместо любимого мальчика рядом с ней живет кто-то другой — естественно, похожий внешне, однако абсолютно жуткий внутри.