Лучше поздно, чем никогда? Умерший «Иванушка» обрел мать

Конфликт по поводу наследства бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, скончавшегося в 2017 году, набирает обороты. В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» жительница Зеленодольска Масхуда Минидарова объявила себя матерью умершего музыканта.

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Женщина рассказала, что родила его 12 декабря 1978 года. По ее словам, при рождении Яковлев получил имя Каимов Руслан Рашидович, а в сознательном возрасте изменил официальные данные. В доказательство Минидарова продемонстрировала детские фотографии «светленького Иванушки»: мальчик с изображений оказался похожим на артиста.

«Он и сейчас рядом со мной, хотя прошло 25 лет», — расплакалась женщина.

Она рассказала, что в подростковом возрасте Олег (тогда еще Руслан) не ладил с ее новым мужем и после очередной ссоры сбежал из дома. По словам названной матери, 15-летний подросток бесследно исчез, и в следующий раз она увидела его уже состоявшимся артистом в клипе «Тополиный пух». В 2000 году, после концерта «Иванушек» в Казани, Минидарова, наконец, встретилась с сыном.

«Подлетел, обнял крепко меня так, а сам весь дрожит. Говорю: «Скажи мне, что случилось? Как ты сюда попал? Он мне палец ко рту приложил, к уху прижался и говорит: «Ничего не говори». Я ему шепотом: «Как ты в Москве оказался?» А он так: «Сестренку поехал искать». А я ему: «Какая сестренка, у тебя только братишка?» И тут я поняла, что лишнего говорить нельзя», — поделилась Масхуда.

Также она добавила, что подавала в розыск после исчезновения сына, но это оказалось безуспешным: попав в Москву, подросток якобы переделал документы. По ее словам, в столице Яковлев всем говорил, что его мама умерла. Но родительское сердце не способно держать обид: после смерти сын стал приходить к ей во снах, утверждает Минидарова.

«Вещие сны снятся нам с четырех до шести часов утра. Мне он приснился, как будто я находилась в нашей старой квартире, хотя я там давно не живу. Захожу в зал, а там покойные мои брат и братишка. Выхожу оттуда, в кухне стоит мама, поворачиваюсь, а в комнате папа. Думаю, что все вроде здесь.

Тут раздается звонок в дверь, залетает он, обнимет. Причем в том возрасте, в котором он ушел из дома в 15 лет. «Мама, я вернулся, как я соскучился», — сказал он», — поделилась Масхуда.

По рассказам женщины, после встречи в Казани сын часто писал ей сообщения. В последний раз они встречались в 2017 году, незадолго до смерти Яковлева: тогда он подарил ей привезенный из Доминиканы камень.

Предполагаемый биологический отец «Иванушки» сначала опешил, узнав, что известный певец может быть его сыном, но позже признал схожие черты. Что любопытно, возможные родственники действительно похожи внешне.

В студии Масхуду встретили резонным обвинением в покушении на наследство артиста, у которого осталась квартира в Черногории и 200-миллионное имущество в России. Женщина опровергла это заявление, но в конце выпуска начала себе противоречить.

После проверки на детекторе лжи выяснилось, что все вышесказанное Минидарова просто себе внушила. Она, конечно же, не согласилась с показаниями аппарата и заявила, что, все-таки, поборется за многомиллионные накопления певца.

«Я хочу использовать наследство, чтобы и дальше прославлять своего сына», — объяснила Масхуда.

На шоу присутствовала также подруга супруги певца Александры Татьяна Карматкова. Она рассказала, что жительница Зеленодольска придумала эту историю и с Яковлевым ее ничего не связывает.

«Мать Олега умерла в 1996 году. Олег мне говорил, что к нему подходила женщина, которая потеряла сына и, чтобы не сделать ей больно, не травмировать, он просто с ней общался», — рассказала Карматкова.

Ранее в передаче «Прямой эфир» появлялся предполагаемый сын покойного солиста «Иванушек» Игорь Яковлев. По словам молодого человека, он регулярно созванивался с отцом по скайпу и телефону, поддерживая близкие отношения.