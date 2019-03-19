Довела до инфаркта: что стало с Кончитой Вурст

Австрийский певец Томас Нойвирт, с 2011 года выступающий в женском образе Кончиты Вурст, кардинально изменил имидж.

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Выступая в сценическом амплуа бородатой длинноволосой латиноамериканки, Томас появлялся на публике в вечерних платьях с декольте и с ярким макияжем. В этом образе исполнитель занял первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014» с композицией «Rise Like a Phoenix».

В своем новом клипе на песню «Hit Me», опубликованном на ютьюбе, Кончита Вурст предстала перед аудиторией в облике седовласого пожилого мужчины с короткой стрижкой, одетого в скромную серую толстовку.

Ранее Нойвирт обрился наголо и выложил в соцсеть серию фотографий с новой стрижкой. Облысевшая Кончита, облаченная в красное платье с высоким разрезом и откровенным декольте, впервые продемонстрировала изменения во внешности на балу для дрэг-артистов Tuntenball.

В апреле прошлого года в интервью Independent Нойвирт признался, что устал от женского образа и в скором времени планирует с ним расстаться.

«Я раскрывал женскую часть своего «я» последние 10 лет, с тех пор, как стал дрэг-артистом. Мне так понравилось «Евровидение» и все, что последовало за ним, я понял, что у Кончиты огромный потенциал и она может развиваться во множестве направлений. Я ищу вдохновение. Я пришел на сцену дивой в золотом платье, а теперь я бородатый парень в ботинках», — поделился поп-артист.

По словам Нойвирта, в настоящее время он чувствует себя более комфортно в мужском облике, близком его внутреннему миру. Также певец поделился радостным открытием: Кончиту в его лице перестали узнавать на улицах.

Незадолго до перевоплощения Томаса обратно в мужчину он публично заявил о своем положительном ВИЧ-статусе.

«Сегодня наступил тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — написал Нойвирт в инстаграме.

Артист подчеркнул, что, несмотря на заболевание, он чувствует себя здоровее, сильнее, свободнее и воодушевленнее, чем когда-либо. Нойвирт рассказал о поддержке близких, которым давно было известно о диагнозе, который никак не отразилось на их отношении к артисту.

«Надеюсь, что мой пример поможет разрушить стереотипы вокруг этого заболевания и придаст смелости людям, которые заразились ВИЧ как из-за собственных действий, так и из-за поступков других», — написал Томас.

Также его поддержали поклонники: они оставили под записью о болезни огромное количество комментариев со словами поддержки и признаниями в любви.

«Вы сильная личность, я буду вас любить, что бы ни произошло», «Вы невероятный. Никогда не меняйтесь. Я рада, что вы написали пост и ушли от угроз вашего бывшего», «Горжусь вами!», «Оставайтесь сильным», «Вы герой моего сердца», — писали фанаты артиста.

Один из подписчиков признался Нойвирту в том, что он оказал колоссальное влияние на его личность: «Есть три человека, вне моей семьи, кто оказал на меня влияние: Фредди Меркьюри, мой лучший друг Пол, который умер от СПИДа в 1993, и теперь вы! Желаю вам долгой и счастливой жизни».

Однако среди огромного количества воодушевляющих комментариев со словами поддержки нашлись и негативные: некоторым подписчикам захотелось осудить личную жизнь музыканта и образ Кончиты Вурст, лишний раз намекнув, к чему это может привести.

Также известно, что Нойвирт получил поддержку компаний, помогающих ВИЧ-инфицированным людям. По словам главы британской благотворительной организации Terrence Higgins Trust Йэна Грина, решение рассказать о своем ВИЧ-статусе всегда должно быть личным и добровольным. Эта информация не может быть использована без ведома человека или для угрозы.