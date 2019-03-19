А ты точно продюсер? Главу Warner Bros. уволили за связь с актрисой

Генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Кевин Цудзихара покинул свою должность из-за обвинений в неподобающих сексуальных связях и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщил главный управляющий холдинга WarnerMedia Джон Стэнки. По его словам, решение об увольнении Цудзихары было принято в интересах компании.

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«За последние 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи студии, и мы благодарны ему за это. Кевин признает, что его ошибки противоречат ожиданиям компании в области руководства и могут повлиять на ее способность выполнять свои задачи в будущем», — цитирует заявление Стэнки Associated Press.

В обращении к сотрудникам Warner Bros. Цудзихара отметил, что уходит «после продолжительного самоанализа и разговоров с Джоном Стэнки, которые происходили в течение прошлой недели».

«Стало ясно, что сохранение моего руководства может быть отвлекающим фактором и препятствием для дальнейшего успеха компании. Тяжелый труд всех сотрудников нашей организации достоин восхищения, и я не позволю интересу СМИ к своему прошлому отвлекать внимание от всей той замечательной работы, которую осуществляет команда», — добавил Цудзихара.

В начале марта издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, где приводилась переписка между Цудзихарой и британской актрисой Шарлоттой Кирк, которая велась с 2013 года (на тот момент ей был 21 год). Из нее следовало, что 54-летний гендиректор студии обещал девушке помочь с развитием ее карьеры в обмен на секс. В частности, он предлагал познакомить ее с влиятельными кино- и телепродюсерами. Адвокат гендиректора Warner Bros. Берт Дейкслер заявлял, что его клиент «не имел прямого влияния на роли этой актрисы».

Вскоре после выхода статьи холдинг WarnerMedia обратился к сторонней юридической фирме для проведения служебного расследования (сообщается, что оно будет вестись и дальше). Цудзихара, возглавлявший студию последние пять лет, пообещал оказывать полное содействие и извинился перед работниками Warner Bros. за «ошибки в его личной жизни, вызвавшие боль и смущение у тех людей, которых он любит больше всего».

Кирк и Цудзихара познакомились в 2013 году благодаря австралийскому бизнесмену и инвестору Джеймсу Пакеру. В тот момент студия завершала сделку на $450 млн с компанией RatPac-Dune Entertainment, основанной Паркером и режиссером и продюсером Бреттом Ратнером. В одном из сообщений Ратнеру Кирк назвала себя «вишенкой на торте» этого соглашения.

В другом сообщении от 2015 года актриса поинтересовалась у Цудзихары, «собирается ли он помогать ей, как обещал». На это менеджер ответил, что «вечером с ней свяжется [глава New Line Cinema] Ричард [Бренер]».

В 2016 году Кирк снялась в эпизодической роли в комедии «В активном поиске», а двумя годами позже появилась в криминальной ленте «8 подруг Оушена». Обе картины были выпущены студией Warner Bros.

Сама Кирк опровергла сведения об обещаниях, данных ей Цудзихарой, а также отметила, что ни он, ни Ратнер с Пакером не совершали никаких неподобающих действий в ее отношении.

Скандал вокруг менеджера разразился одновременно с реструктуризацией холдинга WarnerMedia, который перешел во владение конгломерата AT&T. 28 февраля было объявлено о расширении полномочий Цудзихары — в ближайшем будущем он должен был приступить к руководству Cartoon Network (а также дочернего Adult Swim), Boomerang, Otter Media, Turner Classic Movies и другими компаниями. До настоящего момента его основной задачей было создание и развитие крупных франшиз.

WarnerMedia еще не объявил наследника Цудзихары — как пишет Associated Press, корпорация только собирается начать его поиски, параллельно с этим готовя к запуску собственный онлайн-кинотеатр, который составит конкуренцию Netflix, Amazon Prime, а также предстоящим площадкам от Apple и Disney.