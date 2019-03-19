Забытый и больной: Андрей Губин покинул Россию

Певец Андрей Губин отказался от идеи записи нового альбома, с которым он планировал вернуться на сцену. Об этом рассказал StarHit продюсер Тарас Ващишин, вместе с которым артист работал в студии.

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«Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», — сказал Ващишин.

Отвечая на вопрос о том, как артист готовится к празднованию своего юбилея (30 апреля певцу исполнится 45 лет), Ващишин отметил, что не уверен в том, что Губин задумывается о подобных вопросах и «высчитывает, сколько лет исполнится».

По данным издания, Губин несколько месяцев назад отправился в Азию вместе со своей возлюбленной. Об этом рассказал один из российских туристов, который отдыхал в Таиланде по соседству со звездой.

«Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе», — сказал он.

Очевидец оговорился, что девушка жила отдельно от Губина — пара разместилась в разных отелях.

«Она — в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана», — поделился сосед Губина.

Мужчина также рассказал о том, что из беседы с певцом узнал, что тот попал в аварию на мотоцикле, когда путешествовал по местным провинциям.

«Поделился, что больше всего нравится район Краби, — мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил», — отметил собеседник Губина.

Ранее сообщалось, что по рекомендации врачей Губин переехал из Москвы в Сочи из-за сильных лицевых болей, связанных с болезнью неврологического характера. Тем не менее, в начале 2019 года артист появился в эфире одного из российских телеканалов, где рассказал о том, что снова живет в Уфе.

«На улицах на меня уже не бросаются. Бывает, узнают, бывает — нет. На самом деле я себя в обоих случаях нормально чувствую. Сейчас я живу в родной Уфе, и весь город, конечно, знает, что Губин ходит вот здесь и здесь», — сказал он.

Губин отметил, что его легко можно подкараулить, и признался, что пока идет «в одну сторону», с ним делают две три фотографии, еще столько же — на пути обратно.

«Стоят ли с плакатами? Плакатов моих даже у меня самого нет. Недостатка внимания я, к сожалению, не чувствую», — признавался артист.

По словам певца, он чувствует внимание к себе везде, «в огромных количествах и не всегда в приятных проявлениях». При этом он подчеркивал, что не выступает на сцене больше десяти лет.

«Статистику не веду, но на сцене меня нет, кажется, с 2005-го, когда я выступал в Кремлевском дворце. После этого разве что в караоке поору», — говорил Губин.

Именно проблемы со здоровьем, по его словам, стали причиной того, что артист старается не появляться на публике.

«Физически я не в форме — поэтому себя и не афиширую. Болячки сейчас преобладают в моей жизни, так что, естественно, особо себя не показываю», — заявил Губин.

Певец выразил уверенность в том, что может ничем не заниматься, так как ему «примерно лет на 10» хватит накопленных денег, потому что он «работал как слон».

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже, но Андрюша так просто не сдается», — заверил он своих поклонников.

Несмотря на жалобы на здоровье, он объяснил свое хмурое выражение лица на протяжении всей передачи тем, что оно похоже на «маску», за которой скрываются истинные эмоции. Отвечая на вопрос о своем настроении, он рассказал, как обратил внимание на свое лицо, проходя мимо зеркала.

«У меня всегда печальное и суровое лицо. Я недавно прохожу мимо зеркала в магазине, смотрю на человека в отражении, а у него лицо.... Это словно маска. У него выражение лица не о том, о чем он думает. При этом я шел со стандартным настроением», — заявил певец.

При этом частые аплодисменты зрителей в студии вызвали у него негативную реакцию. Он обратился к аудитории, сказав, что не считает себя фигурой аналогичной «какому-то Ким Чен Иру».

Таиланд в последние годы стал весьма популярным направлением среди российских музыкантов. В прошлом году в этой стране проходили лечение от алкогольной зависимости Евгений Осин и Крис Кельми, о чем рассказывала телеведущая Дана Борисова.