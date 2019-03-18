Капитан Марвел устояла перед драконами: что смотрят в России

Российский прокат не смог побаловать в минувшие выходные зрителей громкими премьерами, поэтому лидерство в списке самых кассовых фильмов сохранили две картины. Вторую неделю подряд отечественный бокс-офис возглавляет комикс-блокбастер от Marvel «Капитан Марвел» с Бри Ларсон, Сэмюэлом Л. Джексоном и Джудом Лоу в главных ролях. Несмотря на сдержанные отзывы критиков и зрителей, лента весьма успешно выступает в международном прокате. Не отстает от других стран и Россия. В свои вторые выходные фильм заработал 231,7 млн рублей, доведя общую кассу до 1,07 млрд, став четвертой в этом году картиной, преодолевшей десятизначный рубеж.

Вторую позицию в российском бокс-офисе занял анимационный фильм от студии Dreamworks «Как приручить дракона 3», собрав почти 115 млн рублей. Находясь в прокате на одну неделю дольше мультфильм значительно опережает «марвеловский» комикс и может похвастать суммарными сборами в размере 1,67 млрд. По всем прогнозам, даже имея семь дней в запасе «Капитан Марвел» не сможет обойти драконов от Universal.

На третьей позиции стартовал в российском прокате отечественный хоррор «Пиковая дама: зазеркалье», представляющий собой сиквел картины «Пиковая дама: Черный обряд» энтузиаста Святослава Подгаевского. Ужастик показал весьма достойные цифры в борьбе с двумя голливудскими гигантами и собрал в премьерные выходные 47,5 млн рублей — и это в 830 кинотеатрах. Таким образом, выступление фильма можно уже признать успешным.

Еще одна премьера недели английская детская сказка «Рожденный стать королем» заняла только четвертое место в списке самых кассовых фильмов российского проката, заработав 43,4 млн рублей. При этом у картины была на 136 копий больше, чем у «Пиковой дамы». Пересказанная на новый лад для детей история легендарного короля Артура и рыцарей Круглого стола не смогла привлечь должным образом зрителей в кинотеатры, хотя получила очень лояльный рейтинг «6+».

Сразу две позиции потеряла отечественная комедия «Любовницы», стартовавшая в российском прокате на третьем месте. Фильм с Паулиной Андреевой, Александрой Бортич, Гошей Куценко и Юлией Александровой собрал на второй неделе 29 млн рублей. Общая касса картины составила достаточно скромные 289 млн, хотя изначально от ленты ожидалось большего.

Продолжает демонстрировать чудеса выживания суперветеран российского проката лучший фильм по версии Американской киноакадемии «Зеленая Книга» Питера Фаррелли. Социальная комеди с Виго Мортесеном и Махершалой Али заработала 22,4 млн, добравшись по сумме обзих сборов до внушительной для авторского кино отметки в 519,5 млн рублей. При этом «Зеленая книга» ни разу не получила более 600 копий. Примерно такая же ситуация сложилась и в американском прокате, где фильм не выпадает из топ-10 уже 18 недель.

Не изменилась позиция у триллера Клинта Иствуда «Наркокурьер», который так и остался на седьмом месте в российском бокс-офисе. За последние выходные фильм заработал 16,8 млн рублей и довел общие сборы до 196,8 млн.

Российский ремейк «Идеальных незнакомцев» под названием «Громкая связь» потерял сразу три позиции по сравнению с прошлой неделей, но смог удержаться в десятке. Картина с участием «Квартета И» добавила к своей кассе 15,9 млн рублей, и теперь может похвастать очень сильными 519,5 млн общих сборов.

Лишь на девятом месте стартовал экшн великолепной Карин Кусамы с не менее великолепной Николь Кидман в главной роли «Время возмездия». Картина собрала в премьерный уикенд всего 10,8 млн рублей и ждать большой прибавки на следующей неделе уже вряд ли приходится, тем более, что наступила весна и крупные релизы посыплются на зрителей буквально один за другим.