Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым

Лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, написавший в фейсбуке пост о Крыме, получил шквал негативных комментариев от несогласных с ним пользователей. 16 марта на странице 65-летнего артиста появилась саркастическая запись о «плохо выросшем поколении».

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«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru».) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — заявил Макаревич.

Этот пост возмутил пользователей соцсети, которые оставили под ним более 350 комментариев. Подавляющее большинство ответов носило осуждающий характер.

Например, подписчик Роман Деньгин посоветовал Макаревичу учитывать мнение крымчан, передразнив в своем комментарии орфографию записи музыканта. Мужчину поддержали несколько человек, которые представились жителями Крыма.

Пользователь Сергей Ромашов, в свою очередь, напомнил автору поста историю полуострова.

«Крымская область РСФСР была незаконно (в нарушение Конституции РСФСР и СССР) включена в состав УССР в 1954 году. Почему до 60 лет молчал Андрей Вадимович? Чего не протестовал, не заявлял о непризнании? Зачем ездил в незаконно украинский Крым?» — поинтересовался Ромашов.

К нему присоединился еще один подписчик, Глеб Лукьяненко, назвавший себя потомком Суворова.

«Я, прапрапраправнук генералиссимуса Суворова, проливавшего свою кровь на всех войнах его периода, взявшего Измаил, построившего Одессу, говорю: Крым — это Россия! А кто так не считает — тот не русский», — парировал Лукьяненко.

Многие поклонники лидера группы «Машина времени» посоветовали ему умерить пыл и прекратить настраивать аудиторию против себя. Музыкант в ответ заявил, что люди сами ждут негатива и интерпретируют его слова в выгодном для себя свете.

«Они очень ждут, что я опять кого-то начну оскорблять. Принимают желаемое за действительное. Уже давно. Может быть, это кому-то выгодно, я не знаю», — сказал Макаревич в комментарии kp.ru.

На слова Макаревича также отреагировали его коллеги-музыканты и политические деятели. Так, певец и композитор Юрий Лоза выразил свое несогласие с позицией лидера «Машины аремени».

«Я не согласен с мнением (Макаревича, — «Газета.Ru»), нельзя делить фанатов на «Крым наш» и «Крым не наш». Крым — тех людей, которые там живут. Когда мои родственники в 1991 году голосовали на референдуме за Крым в составе Украины, я им сказал: «вам там жить». Когда мои родственники в 2014 году голосовали за возвращение Крыма в состав России, я им сказал: «ребята, это ваш выбор». 97% поддержали воссоединение с Россией, и разбираться с тем, чей Крым, абсолютно неправильно и глупо», — цитирует Лозу РИА «Новости».

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также подверг критике слова своего коллеги.

«Я не готов анализировать психосоматику Макаревича, почему у него такое поведение… Я просто хочу сказать, что его мир, наверное, уже ничего не спасет, и вообще я наблюдаю, что в его мире красоты все меньше и меньше», — приводит слова музыканта ФАН.

Депутат Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк, в свою очередь, посоветовал Макаревичу заканчивать с творчеством и становиться политиком.

«Он и некоторые другие артисты любят высказываться против воссоединения Крыма с Россией. А потом оправдываются, говоря, что их неправильно поняли. Но мое личное мнение — раз Макаревичу так нравится быть в новостной повестке, да еще и с негативным окрасом, пусть уходит с музыкальной сцены и идет на политическую трибуну.

Правда, не уверен, что россияне его поддержат. А если он будет настаивать на том, что он творческая личность, то нечего ему лезть в политику», — приводит слова депутата «ФАН».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, а Севастополь стал городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.