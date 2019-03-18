Сговор с Россией? Трамп грозит репрессиями юмористам

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обрушился на сатирические шоу, которые используют его образ в пародийных целях. Он обвинил их создателей в отсутствии таланта и чувства юмора и поразился зацикленности авторов пародий на своей персоне.

«Это просто невероятно, что шоу, подобные Saturday Night Live, не смешные/без таланта, могут тратить все свое врем,я пиная одного и того же человека (меня), снова и снова, особо не уделяя внимания «другой стороне». Как реклама без последствий. То же и вечерние шоу», — написал Трамп.

It's truly incredible that shows like Saturday Night Live, not funny/no talent, can spend all of their time knocking the same person (me), over & over, without so much of a mention of "the other side." Like an advertisement without consequences. Same with Late Night Shows...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2019 г.

Трамп также в шутку предположил, что федеральной избирательной комиссии или федеральной комиссии по связи стоит обратить внимание на подобную ситуацию на американском развлекательном телевидении.

«Там, должно быть, имел место сговор между демократами и, конечно, с Россией!

Такое одностороннее освещение в СМИ, большая часть — фейковые новости. Сложно поверить, что я выиграл и побеждаю. Рейтинг поддержки 52%, 93% у республиканцев. Извините!» — закончил он свое обращение.

Реклама

В конце сообщения президент США также добавил хэштег MAGA (Make America great again — Сделаем Америку снова великой, — прим. «Газеты.Ru»)

Несколько дней назад Трамп уже подвергал резкой критике СМИ из-за обсуждения его фотографий вместе с супругой Меланьей у мемориала в память о погибших в результате торнадо в Алабаме.

Изначально фотографии привлекли внимание пользователей сети, которым показалось, что на них первая леди не похожа на саму себя. Многие из них вспомнили конспирологическую теорию о том, что на некоторых мероприятиях Трампа сопровождает дублер его жены.

Шутка приобрела новый виток популярности из-за ток-шоу «The View» («Взгляд») на телеканале ABC. Участники программы обсудили возможную подмену реальной Меланьи Трамп подставным человеком.

Официальные представители супруги Трампа назвали поведение ведущих ток-шоу «позорным», а сам президент усомнился во вменяемости американских СМИ.

«Фейковые новости отфотошопили фотографии Меланьи, а затем стали продвигать теории заговора о том, что на самом деле в Алабаме и других местах меня сопровождала не она. Они становятся только более невменяемыми со временем», — написал он в своем твиттере.

Вслед за этим в утреннем эфире программы Fox & Friends, которая вышла 13 марта на Fox News, ведущая Тэмми Брюс выступила в защиту супруги президента. По ее словам, редакторы The View приняли решение включить тему появления на публике «фейковой Меланьи» исключительно как шуточный повод для издевательств над ней.

Она предположила, что внешний вид Меланьи мог отличаться от привычного зрителям не из-за того, что вместо нее с главой государства на публике появился дублер, а по причине обычных человеческих переживаний, вызванных трагедией у близких и родных жертв торнадо.

«Это предлог, выдвинутый, чтобы иметь возможность смеяться над ней, чтобы сказать, что она выглядит невысокой, а ее лицо изменило форму. Классическое поведение подлых девочек», — сказала Брюс.

Она также сравнила программу своих конкурентов с отношением к симпатичной девушке завистливых однокурсниц из колледжа, которые пытаются испортить сопернице личные вещи и распускают про нее слухи.

Ее соведущая Айнсли Эрхардт обвинила авторов передачи в лицемерии, так как, «пропагандируя толерантность», они позволяют себе столь негативное поведение по отношению к людям, придерживающимся точки зрения, отличной от их собственной.

Ведущие Fox News выразили уверенность в том, что участником обсуждения на ABC стоило держать свое мнение при себе, не занимаясь трансляцией «глупостей» на широкую аудиторию. Они также предположили, что формат подобных шоу себя исчерпал, так как общество все лучше и лучше начинает само понимать, «как относиться к женщинам».

Конспирологическую теорию о том, что американская администрация пользуется дублером первой леди на некоторых официальных мероприятиях, публично озвучил два года назад бизнесмен Джо Варгас, который отказался верить, что женщина в темных очках, стоящая рядом с Трампом на одном из видеороликов, является Меланьей Трамп.