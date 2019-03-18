Стражи лицемерия: почему Disney зря вернула Джеймса Ганна

Третью часть «Стражей Галактики» все-таки будет снимать Джеймс Ганн — компания Disney передумала разрывать с ним отношения и предложила режиссеру вернуться в проект. Все грехи (если жесткие шутки про педофилию можно считать таковыми) прощены, коллеги довольны, поклонники счастливы.

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Безусловно, это хорошая новость: «Стражи» были слишком авторскими, слишком ганновскими, чтобы доверять триквел кому-либо еще, и другой постановщик подвергся бы нещадной критике со стороны фанатов — просто потому, что его фамилия начинается не на «га», а заканчивается» не на «нн». Скорее всего, без него будущий фильм был бы обречен на кассовый провал — первые два, напомним, собрали в сумме более $1,6 млрд.

Ганн потерял работу в июле прошлого года, когда журналисты консервативного сайта Daily Caller News Foundation (а чуть позже — ультраправый блогер Майк Чернович) выложили в сеть скриншоты его твитов десятилетней давности: там кинематографист шутил про педофилию, СПИД, изнасилования, расизм, антисемитизм и другие подобные вещи. Незадолго до этого произошел скандал с Розанной Барр, которая отпустила расистское замечание про бывшую помощницу Барака Обамы — и тут же была уволена из собственного ситкома на канале ABC (которым владеет Disney). Реакция корпорации и на этот раз не заставила себя долго ждать: контракт с Ганном тут же разорвали.

Это решение было жестким, но укладывалось в определенную логику. Шутки шутками, однако жесткий юмор (хоть и всего лишь юмор) про насилие над детьми не слишком вяжется с имиджем самой семейной компании в мире.

Как выяснилось спустя некоторое время, с такими драконовскими мерами оказались согласны далеко не все — если быть точнее, подавляющее большинство коллег режиссера по цеху и фанатов студии высказалось категорически против его увольнения. Однако тогда Disney сделала вид, что решение окончательное — и продиктовано теми нравственными принципами, которых придерживается корпорация. Судя по всему, предполагалось, что там должны работать если не ангелы во плоти, то хотя бы добрые люди с незапятнанной репутацией (или, на худой конец, просто не попадавшиеся на подобном).

Как бы то ни было, скандал быстро улегся, и жизнь так или иначе продолжилась. Безработным Ганн пробыл недолго: как только его фамилия стала реже мелькать в заголовках газет, постановщика приютила студия Warner Bros., определившая его в киновселенную по комиксам DC. Ситуация достигла особого градуса сюрреалистичности, когда он стал режиссером сиквела-ребута «Отряда самоубийц», — фильма, который в 2016 году сняли с оглядкой на, собственно, его «Стражей галактики» и который должен был добавить новых красок в угрюмый и мрачный мир Бэтмена и Супермена (спойлер: не вышло).

А теперь Disney дала обратный ход. Что это говорит о самой компании? Возможно, что на самом деле никакие нравственные принципы не стоят во главе угла. Возможно, что в эпоху #MeToo самая семейная корпорация принимает репутационные и бизнес-решения, ориентируясь на общественный консенсус, — и просто не сумела верно предугадать то, как скандал с Ганном воспримет большинство.

Иными словами, если бы кто-то другой на его месте совершил то же самое и общество начало его порицать, ни о каком триумфальном возвращении и речи бы не шло. Но Ганна поддержали — и Ганна вернули, потому что это не повредит имиджу Disney.

#MeToo — одна из самых важных и правильных вещей, которые происходили с человечеством, но на сегодняшний день, к сожалению, работа этой новой системы еще не отлажена до идеала и во многом следует принципу русской рулетки. Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и Брайан Сингер отправились на дно. Джеймс Франко продолжает спокойно работать, Вуди Аллен нашел деньги на новый фильм в Испании, Джонни Деппа никто не планирует убирать из продолжений «Фантастических тварей». Майкл Джексон теперь в первую очередь педофил, а великий артист — во вторую. Луи Си Кей потихоньку возвращается в свет и мелькает в стендап-клубах с новым материалом.

Не вполне ясно, по какому принципу распределяются симпатии и антипатии, но хотелось бы верить, что рано или поздно это будет делаться по единственно верному — по закону.