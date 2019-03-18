Тайна раскрыта: что связывает Началову и Зеленского

Преждевременная кончина певицы Юлии Началовой уже несколько дней остается одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ. Помимо причин трагедии и деталей прощания со звездой в сети обсуждают ее связь с лидером президентской гонки на Украине, кандидатом Владимиром Зеленским. Пользователи вспомнили, что пару видели в телевизионном мюзикле «Три мушкетера», вышедшем в новогоднюю ночь 1 января 2005 года.

Автором сценария постановки стал сам Зеленский, он же сыграл в ней д'Артаньяна. Началова исполнила в мюзикле одну из главных ролей — возлюбленную главного героя Констанцию Бонасье.

В постановке также приняли участие Алена Свиридова, Верка Сердючка, Владимир Этуш, Армен Джигарханян, Амалия Мордвинова и Алика Смехова.

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Жизнь Юлии Началовой оборвалась 15 марта в одной из московских клиник. Певице было всего 38 лет. Трагедия повергла в шок многих представителей российского шоу-бизнеса: родные и близкие звезды получили соболезнования от Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других ведущих артистов. Владимир Зеленский своих соболезнований не принес ни в одном интервью или же интернет-ресурсе.

Отец Началовой заявил, что причиной смерти дочери стал абсцесс и заражение крови. Также он отметил, что не имеет никаких претензий по отношению к докторам, которые остались бессильны перед молниеносным обострением болезни.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — считает Виктор Началов.

Он добавил, что во время коматозного состоянии Началовой все родные находились рядом, но проститься с ней не успели.

Версию отца исполнительницы подтвердил ее бывший лечащий врач Василий Шуров в беседе с mk.ru.

«Образовался гнойник. Потом сепсис и полиорганная недостаточность, это когда все органы перестают работать — аппарат ИВЛ за тебя дышит, но внутри уже все умерло. Люди за 2-3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре», — заключил Шуров.

Также он высказал недоумение по поводу молчания медиков, которые несколько дней не озвучивали окончательный диагноз больной. К версии о том, что причиной заражения крови стало повреждение ноги, он отнесся скептически и выразил надежду, что в скором времени станет известна истинная причина трагедии.

«Я до последнего был уверен, что Юлю спасут. По той информации, которую я получал из СМИ, ничего не предвещало летального исхода. Тем более, я помню, что еще полгода назад Юля была сравнительно здорова», — рассуждал доктор.

Информация о вызове онколога для Началовой также не вызвала доверия Шурова. Он подчеркнул, что рак — «долгоиграющая» болезнь, которая не способна загубить человека за несколько дней.

«Даже если у нее обнаружил онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно. А тут раз и все, нет человека. Это какая-то катастрофа случилась. Мне бы хотелось изучить заключение, что там была за операция, что за кровопотеря», — сказал врач.

Самым необъяснимым в гибели своей бывшей пациентки он назвал фактор внезапности. По словам специалиста, певица вела активный образ жизни, водила дочь в школу и регулярно публиковала позитивные посты в соцсетях.

«Ни одно из прежних заболеваний не могло привести к летальному исходу так внезапно. Да, у Юли была подагра, но почки были в идеальном состоянии, никаким диализом и не пахло. Мы ее обследовали с ног до головы», — подчеркнул Шуров.

Размышляя о причинах смерти Началовой, он начал вспоминать ее проблемы со здоровьем: ранее у певицы была язва желудка, которая «давно прошла».

«Если не брать ее проблемы с суставами, в целом у Началовой было достаточно приличное состояние», — отметил доктор. Наиболее вероятной причиной летального исхода он назвал заражение крови, отягощенное двусторонней пневмонией.

«Либо действительно случилось какое-то глобальное кровотечение несколько дней назад. И мозг умер уже тогда. Чисто формально ее подключили к аппарату, но мозг уже был необратимо поврежден», — предположил Шуров.

По словам врача, даже после смерти мозга на протяжении некоторого времени работа сердца могла поддерживаться с помощью специальных аппаратов.

Официальный представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева в комментарии ТАСС рассказала, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта. Прощание состоится в Траурном зале с 12 до 14 часов.