«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась о ходе президентской гонки в стране. Своими размышлениями на эту тему она поделилась с подписчиками в фейсбуке. Основной упор в своем посте Савченко сделала на очную борьбу между действующим главой государства Петром Порошенко, экс-премьером Юлией Тимошенко и юмористом Владимиром Зеленским, одним из фаворитов предстоящих выборов.

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«Пока Порошенко и Тимошенко топят друг друга, Зеленскому, казалось бы, и делать ничего не нужно на своем пути к президентству. Владимиру легко зазывать людей на свои концерты, но сможет ли он мобилизовать электорат, поднять избирателей с диванов, вытянуть их из телевизора и призвать доказать все 31 марта (день выборов на Украине — «Газета.Ru») — покажет время. Потому что Украина — не США и не Франция», — отметила политик.

По ее словам, в преддверии украинских выборов 2019 года Тимошенко неожиданно «спокойная — как сама смерть».

«Традиционно на каждых выборах именно Тимошенко лезет из кожи, чтобы стать президентом Украины. На этот раз нервозность бьет Порошенко... И только Тимошенко в этот раз спокойная, как сама смерть. Держит образ благочестивой бабушки нации, потому что, видно, знает то, чего не знаем мы с вами, украинцы, — пояснила Савченко. — Не особо понятно, достаточно ли у Тимошенко здоровья, чтобы перманентно пребывать в стрессовом состоянии. Но стремление к власти творит чудеса...»

В заключение депутат кратко охарактеризовала каждого из основных претендентов на победу на выборах: «Порошенко — это война. Зеленский — измена и смена интересов на благо Тимошенко? Тимошенко — холодная смерть украинской нации?»

Ранее стало известно, что за несколько недель до выборов рейтинги Зеленского, до сих пор являющегося лидеров предвыборной гонки, упали на несколько пунктов — с 28% до 24%. По данным опроса, проведенного международной компанией Greenberg Quinlan Rosner (ее головной офис расположен в Вашингтоне), которая занимается стратегическим консультированием в избирательных кампаниях, отрыв между юмористом и действующим лидером страны сократился до всего 4%. Исследование проводилось с 23 февраля по 4 марта, сообщает украинское издание «Новое время». В число сторонников Зеленского при этом были включены и неопределившиеся с выбором граждане страны. Что касается Тимошенко, то рейтинг лидера партии «Батькивщина» якобы упал до 13%.

Напомним, что в ходе минувшей недели случился очередной этап заочного словесного «баттла» между Тимошенко и Зеленским. Начался он с того, что бывший премьер-министр, комментируя лидерство шоумена в президентской гонке, заявила, что голосовать за комика на выборах — как варить «борщ из Чебурашки». Кроме того, она выразила уверенность, что такое «блюдо» может быть опасно для государства.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — передает ее слова LВ.ua.

Сам Зеленский, в свою очередь, парировал, что заявление Тимошенко можно сравнить с лаем собаки из соседнего села.

«Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, «борщ из Чебурашки». Креативно! Ну это получше, чем «скисший борщ и вчерашний». Мы — новое блюдо!» — передает слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на его пост в фейсбуке.

Кроме того, шоумен отметил, что он «новое блюдо» — «свежее» и «без потрохов». «Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдемся без «потрохов», — заключил Зеленский.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В них примут участие сразу несколько десятков кандидатов. По мнению экспертов, фаворитами предстоящих выборов являются именно Зеленский, Порошенко и Тимошенко.