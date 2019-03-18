5 лет присоединению Крыма: почему Макаревич не рад

Российский музыкант Андрей Макаревич обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению Крыма в состав России в 2014 году. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru».) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — выразил мнение 65-летний артист.

Ранее — в конце минувшей зимы — в сети разгорелся скандал, связанный с другим резким высказыванием Макаревича. Говоря о якобы низких интеллектуальных способностях современных людей, он выразил мнение, что большая часть человечества является идиотами и с этим ничего нельзя поделать.

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«Вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность», — заявил Макаревич в интервью Lenta.Ru, добавив, что себя он причисляет к оставшимся 20%.

В ходе беседы Макаревич также обрушился на российское телевидение, предложив запретить «орать одновременно нескольким выступающим», так как это «калечит психику людей».

«Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей», — пояснил знаменитый певец.

Комментируя данное заявление, продюсер Иосиф Пригожин возмутился «странной статистикой», приведенной народным артистом страны, а также не согласился с подобным соотношением «умных» и «идиотов».

«Просто идиоты обращают на себя больше внимания. Плохие новости, скандалы — это все вытесняет доброе и вечное, к сожалению. Мы реагируем на негатив сильнее, не развиваемся в культурном, духовном плане», — цитирует Пригожина ФАН.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что Макаревич сам спровоцировал волну критики в свой адрес частыми резкими высказываниями. Также он привел в качестве примера ситуацию с запретами въезда на Украину некоторым российским артистам, которые «публично высказывали свою точку зрения на происходящее в этой стране»

«Люди не могут поехать на ту же Украину, потому что ранее публично высказывали свою точку зрения на происходящее в этой стране. А где написано, что выражать свое мнение запрещено? Запрещая кого-то сегодня, вы запрещаете самого себя завтра. Унижая кого-то, унижаешь самого себя. Это же тоже идиотизм! Если Макаревич говорил об этом, то я с ним согласен», — заключил Пригожин.

В свою очередь музыкальный эксперт Юрий Лоза заявил, что Макаревичу стоит переехать в другое место, если его не устраивает население. В то же время он заметил, что сделать это лидеру «Машины времени» будет непросто, так как артист в своем спиче раскритиковал не какой-то народ, а землян в целом.

«Я считаю, что каждый человек должен иметь право высказывать свое собственное мнение. Если ему не нравится 80% населения, пусть общается с остальными 20-ю, — передает его слова РЕН ТВ. — Ну нет у нас другого народа, нельзя же переехать на другую планету, где народ лучше».

Немногим позднее свое резонансное высказывание прокомментировал и сам Макаревич. Музыкант среди прочего заявил, что бурное обсуждение темы в СМИ лишь подтверждает его тезис. При этом он признался, что подобная дискуссия не приносит ему удовольствия. Также он выразил уверенность, что если бы журналисты «вырвали» другую фразу из контекста, то «эффект был бы тот же».

«Если бы там [в интервью] не было этой фразы, вырвали бы другую, эффект был бы тот же», — подчеркнул Макаревич в комментарии Business FM.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.