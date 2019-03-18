«Споет с Кобзоном»: на Украине злорадствуют после смерти Началовой

Украинский блогер «Львовский метрополитен» позлорадствовал над кончиной певицы Юлии Началовой. Говоря об ушедшей артистке, он, в частности, выразил мнение, что россиянка запомнится лишь выступлением на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также назвал исполнительницу «второсортной», передают СМИ. Кроме того, пользователь едко отметил, что теперь у Началовой будет «мега-концерт» с народным артистом страны Иосифом Кобзоном, умершим в прошлом году.

Подобные замечания украинца, естественно, вызвали негативную реакцию у множественных поклонников Юлии, которые тут же обрушились на блогера, обвинив его среди прочего в отсутствии такта и озлобленности.

Напомним, что знаменитая российская певица Юлия Началова ушла из жизни в минувшую субботу, 16 марта, в возрасте 38 лет. Информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта, однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым.

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Уже в среду, 13 марта, впрочем, поклонники певицы заволновались по-настоящему — пиар-менеджер исполнительницы Анна Исаева неожиданно для всех призналась, что Началова резко «почувствовала себя плохо» и ее состояние до сих пор оценивается как тяжелое.

«Как мы уже говорили, Юля действительно находится в больнице. Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — сообщила Исаева.

На фоне страшных сообщений фанаты певицы вспомнили о ее проблемах со здоровьем, про которые ранее рассказывала сама эстрадная звезда. Так, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» она в свое время призналась, что уже давно страдает от подагры. Артистка тогда также пояснила, что причиной болезни стала перенесенная пластическая операция. По ее словам, грудные импланты не прижились и вызвали заражение крови, которое привело к отказу почек и все той же подагре.

Несмотря на все мольбы поклонников и многих коллег Юлии по шоу-бизнесу, характеризовавших певицу как жизнерадостного и очень доброго человека, а также усилия врачей, ближе к вечеру 16 марта пришло страшное известие — Началова скончалась в одной из московских больниц, не выходя из комы.

Отец исполнительницы, комментируя кончину дочери, сообщил, что ее сердце не выдержало на фоне сильного абсцесса и заражения крови. Он подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и «делали все гениально», но справиться с обострением все-таки не удалось. Кроме того, родственник артистки признался, что близкие певицы были рядом с Юлией до последнего, однако попрощаться с ней так и не сумели.

Соболезнования в связи с кончиной Началовой выразили многие звезды российской эстрады. В частности, российская исполнительница Наталья Подольская отметила, что Началова была «светлым, чистым и добрым» человеком.

«Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков — прим.) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась, родителей жалко, это горе, это ужасно», — приводит слова Подольской РИА «Новости».

В свою очередь певица Диана Гурцкая в комментарии телеканалу «360» призналась, что никак не может осознать уход Юлии из жизни.

«Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Мы вместе учились, нас очень многое связывает. Все первые мои учебные года она мне всегда помогала — помогала адаптироваться. Всегда чувствовала, что она рядом. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас. Очень сложно», — сказала Гурцкая.

Добавим, что похороны Началовой, согласно предварительной информации, пройдут 21 марта.