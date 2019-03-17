Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в интервью Teleprogramma.pro обратила внимание на то, что ее подруга, певица Юлия Началова, умершая 16 марта, принимала участие в телепроекте «Последний герой» вместе с певицей Жанной Фриске, преждевременная смерть которой также шокировала поклонников.

«Мне мама позвонила и все сказала. Она была не так давно на моем дне рождения. Пела, танцевала. Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то. Ей бы жить, любить, воспитывать детей», — сказала Бутырская.

Бывшая спортсменка также отметила, что ее муж вместе с бывшим супругом Началовой Александром Фроловым играли вместе за команду «Торпедо» из Нижнего Новгорода и пообещала, что обязательно придет на прощание со своей подругой. Смерть певицы она назвала ударом ниже пояса.

Реклама

«Она была такая молодая, искренняя. Тогда у нее был другой муж. При этом она хотела уйти из «Последнего героя». Скучала, рвалась к родным. Юля была очень откровенным человеком», — добавила Бутырская.

Она также выразила уверенность в том, что Началова решила разорвать отношения с бывшим мужем, так как влюбилась. Фигуристка подчеркнула, что артистка сама поставила точку в отношениях.

Перед съемками шоу «Последний герой», участники которого соревновались между собой на необитаемых островах в Карибском море, местные жители предупреждали организаторов о том, что ранее эта территория принадлежала племенам майя. По их словам, съемки на островах и игры в костюмах местных племен могли разозлить местных духов.

Первым из тех, кто занимался производством телешоу, погиб продюсер и телеведущий Сергей Супонев, который был одним из авторов нового проекта. В начале декабря 2001 года, меньше чем через месяц после начала демонстрации «Последнего героя» по российскому телевидению, его снегоход занесло во время езды по покрывшейся льдом Волге, и он врезался в деревянные мостки речной пристани. В результате произошедшего Супонев получил смертельные травмы.

Смерть ведущего первого сезона программы актера Сергея Бодрова предположительно наступила в результате схода ледника в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Бодров участвовал в съемках фильма «Связной», никто из съемочной команды не смог спастись. Спасательные работы велись несколько месяцев, а группа добровольцев оставалась на леднике до начала 2004 года, однако останки Бодрова обнаружить не удалось.

Участник первого сезона передачи Сергей Сакин пропал 24 ноября 2017 года по пути из города Мышкин Ярославской области в Москву. Труп был обнаружен полицией в мае следующего года после схода снежного покрова в 50 метрах от места, где мужчину видели в последний раз. Вещи Сакина были нетронуты, на теле не было обнаружено следов насилия.

Жанна Фриске, которая участвовала вместе с Началовой в съемках четвертого сезона «Последнего героя», узнала о неоперабельной опухоли головного мозга во время беременности. Певица проходила курс лечения в США и России. Ее смерть наступила 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе.

А в январе 2018 года стало известно о смерти победительницы того же сезона шоу — Яна Волкова умерла в возрасте 55 лет. Родственники предпочли не разглашать причину смерти, сказав лишь, что она наступила после долгой болезни.

Вместе с Началовой, Фриске и Волковой в том же сезоне программы принимал участие и рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.

О смерти артиста в начале 2019 года сообщил его отец. После выступления в частном клубе Толмацкий-младший вышел в гримерку, где резко побледнел, сел в кресло и перестал дышать. Отец артиста рассказал о том, что причиной смерти стала гипертрофическая кардиомиопатия, которую врачи часто обнаруживают лишь на вскрытии.

Не обошла печальная участь стороной и участников третьего сезона шоу — актрису Веру Глаголеву и музыканта Криса Кельми. Смерть Глаголевой наступила 16 августа 2017 года в клинике пригорода Баден-Бадена от рака желудка. Тело Криса Кельми, вместе с которым реабилитацию от алкогольной зависимости проходила другая участница проекта Дана Борисова, было обнаружено в его собственном доме в Московской области 1 января 2019 года.

Съемки нового сезона проекта, который было решено перезапустить спустя десять лет после выхода последнего сезона, перенесли с Панамских островов на Филиппины.