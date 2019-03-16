Скончалась Юлия Началова

Российская певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в инстаграме.

Началова ушла из жизни в окружении близких. Сердце исполнительницы остановилось в 18:20, передает Mash.

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Согласно предварительной информации, причиной смерти Юлии стала острая сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. В то же время Telegram-канал Life Shot со ссылкой на отца Началовой Виктора сообщил о гнойном воспалении тканей.

Свои соболезнования в связи с кончиной певицы выразили многие коллеги по цеху. В частности, российская исполнительница Наталья Подольская отметила, что Началова была «светлым, чистым и добрым» человеком.

«Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков — прим.) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась, родителей жалко, это горе, это ужасно», — приводит слова Подольской РИА «Новости».

Певица Диана Гурцкая также не смогла остаться в стороне от трагедии. В комментарии телеканалу «360» она призналась, что никак не может осознать уход Юлии из жизни.

«Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Мы вместе учились, нас очень многое связывает. Все первые мои учебные года она мне всегда помогала — помогала адаптироваться. Всегда чувствовала, что она рядом. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас. Очень сложно», — цитирует Гурцкую издание.

Кроме того, она подчеркнула, что до последнего момента поддерживала связь с близкими певицы, отметив, что надеялась на ее скорейшую поправку:

«Я не представляю, как можно осознавать, что ее нет с нами. Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная. <…> Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо. Все надеялись. Очень сложно, очень обидно и больно. Она всегда будет с нами».

Известный продюсер Виктор Дробыш также принес свои соболезнования в связи со смертью Началовой. Он вспомнил, что однажды работал с певицей над одним проектом.

«Мои соболезнования... Она была талантливой, хорошей, доброй девушкой. Мы работали вместе в одном проекте. Я не могу ничего сказать, кроме слов соболезнования», — передает его слова RT.

На печальное известие отреагировал и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что еще юной запомнил ее как «светлую девчонку».

«Я знал ее с детства, с 1990 года. Она была великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой. Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который ее окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — рассказал он.

Напомним, новость о госпитализации Началовой появилась в СМИ в начале этой неделе, однако тогда представители исполнительницы всячески ее опровергали. Спустя пару дней, когда появилась информации об ухудшении состояния ее здоровья, помощники Юлии все-таки подтвердили слухи.

Ранее сообщалось, что Началова перенесла операцию на ноге. Согласно СМИ, хирургическое вмешательство обернулось обострением состояния здоровья певицы и сильным кровотечением. Уточнялось, что врачи решили провести операцию из-за повторного абсцесса конечности.

Известно, что Началова на протяжении восьми лет боролась с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. В прошлом году звезда публично заявила о своей проблеме в эфире программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что причиной подагры стала пластическая операция. По словам Юлии, из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра. Из-за сложившейся ситуации она была вынуждена пройти через ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди.