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Скончалась Юлия Началова

«Светлая девчонка»: скончалась Юлия Началова

Российская певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать гнойное воспаление тканей. Ранее СМИ сообщали, что артистка перенесла операцию на ноге, которая обернулась сильным кровотечением.

Российская певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в инстаграме.

Началова ушла из жизни в окружении близких. Сердце исполнительницы остановилось в 18:20, передает Mash.

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Согласно предварительной информации, причиной смерти Юлии стала острая сердечная недостаточность, которая наступила в результате отека легких и мозга. В то же время Telegram-канал Life Shot со ссылкой на отца Началовой Виктора сообщил о гнойном воспалении тканей.

Свои соболезнования в связи с кончиной певицы выразили многие коллеги по цеху. В частности, российская исполнительница Наталья Подольская отметила, что Началова была «светлым, чистым и добрым» человеком.

«Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков — прим.) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась, родителей жалко, это горе, это ужасно», — приводит слова Подольской РИА «Новости».

Певица Диана Гурцкая также не смогла остаться в стороне от трагедии. В комментарии телеканалу «360» она призналась, что никак не может осознать уход Юлии из жизни.

«Я сама еле осознаю, что говорю о ней как об ушедшей. Мы вместе учились, нас очень многое связывает. Все первые мои учебные года она мне всегда помогала — помогала адаптироваться. Всегда чувствовала, что она рядом. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной! Любила жизнь и любила все вокруг себя, любила всех нас. Очень сложно», — цитирует Гурцкую издание.

Кроме того, она подчеркнула, что до последнего момента поддерживала связь с близкими певицы, отметив, что надеялась на ее скорейшую поправку:

«Я не представляю, как можно осознавать, что ее нет с нами. Она всегда была внимательная и отзывчивая, улыбчивая, душевная. <…> Я только недавно говорила с ее близкими, можно ли помочь, можно ли что-то сделать — была некая надежда, что все будет хорошо. Все надеялись. Очень сложно, очень обидно и больно. Она всегда будет с нами».

Известный продюсер Виктор Дробыш также принес свои соболезнования в связи со смертью Началовой. Он вспомнил, что однажды работал с певицей над одним проектом.

«Мои соболезнования... Она была талантливой, хорошей, доброй девушкой. Мы работали вместе в одном проекте. Я не могу ничего сказать, кроме слов соболезнования», — передает его слова RT.

На печальное известие отреагировал и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что еще юной запомнил ее как «светлую девчонку».

«Я знал ее с детства, с 1990 года. Она была великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой. Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который ее окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — рассказал он.

Напомним, новость о госпитализации Началовой появилась в СМИ в начале этой неделе, однако тогда представители исполнительницы всячески ее опровергали. Спустя пару дней, когда появилась информации об ухудшении состояния ее здоровья, помощники Юлии все-таки подтвердили слухи.

Ранее сообщалось, что Началова перенесла операцию на ноге. Согласно СМИ, хирургическое вмешательство обернулось обострением состояния здоровья певицы и сильным кровотечением. Уточнялось, что врачи решили провести операцию из-за повторного абсцесса конечности.

Известно, что Началова на протяжении восьми лет боролась с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. В прошлом году звезда публично заявила о своей проблеме в эфире программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что причиной подагры стала пластическая операция. По словам Юлии, из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра. Из-за сложившейся ситуации она была вынуждена пройти через ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди.