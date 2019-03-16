Началось кровотечение: врачи борются за жизнь Началовой

Российская певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге. Как сообщает StarHit, хирургическое вмешательство обернулось обострением состояния здоровья певицы и сильным кровотечением.

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Уточняется, что врачи решили провести операцию из-за повторного абсцесса конечности. По некоторым данным, Началова по-прежнему находится в состоянии искусственной комы в реанимации.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — передает слова медика издание.

Проведение операции подтвердил отец артистки Виктор Началов. «Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать», — цитирует композитора ТАСС.

В свою очередь пиар-директор Началовой Анна Исаева выразила надежду, что певица вскоре пойдет на поправку.

«Была плановая операция, она и должна была быть, ногу чистили. Юля в искусственной коме лежит в реанимации, мы надеемся, что организм скоро начнет давать отдачу», — передает ее слова РИА «Новости».

Кроме того, в комментарии сайту kp.ru Исаева подчеркнула, что состояние певицы немного улучшилось. Также представительница Началовой добавила, что очаг заражения никогда не был на ступне.

«То, что пишут, — сочинительство на вольные темы это называется», — посетовала она.

Напомним, новость о госпитализации Началовой появилась в СМИ в начале этой неделе, однако тогда представители исполнительницы всячески ее опровергали. Спустя пару дней, когда появилась информации об ухудшении состояния ее здоровья, помощники Юлии все-таки подтвердили слухи.

В прессе отмечается, что в больнице артистка оказалась на фоне повышения сахара в крови и подагры, от которой она страдает уже не первый год. Известно, что Началова на протяжении восьми лет борется с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. В прошлом году звезда решила публично заявить о своей проблеме в эфире программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что причиной подагры стала пластическая операция. По словам Юлии, из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови — и как следствие, отказ почек и подагра.

«Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь», — рассказывала она.

По словам Началовой, из-за сложившейся ситуации она была даже вынуждена пройти через ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди.

Серьезные проблемы со здоровьем певицы шокировали многих ее коллег. В частности, подруга Началовой, актриса Эвелина Бледанс рассказала, что сперва не поверила в достоверность сообщений о ее тяжелом состоянии.

«Сейчас мы снимались вместе в большом проекте, где мы перевоплощались в других персонажей, и уже были наставниками. Встречались каждый день на съемочной площадке. И Юлька, конечно, удивительно лучезарный человек», — приводит слова Бледанс РЕН ТВ.

О сильном характере Началовой упомянул и певец Сергей Пенкин: «Она просто такой человек, как солдат, она не показывает этого. Она настолько всегда улыбается».

Когда стало известно о случившемся, друг Началовой, артист Александр Панайотов также выразил свое сочувствие и пожелал ей скорейшего выздоровления.

«Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая Юлия Началова, скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, сцена и великие дела!» — написал вокалист в инстаграме.

Певица Катя Лель также не осталась равнодушной к беде и записала видеообращение, где попросила артистку держаться изо всех сил во имя своей дочери Веры.

«Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — пожелала Лель.